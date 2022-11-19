Altın fiyatlarında her şey sil baştan değişti! Bu kez altın tahmini kuyumculardan geldi! Gram altının o tarihte 1400 TL... İşte canlı altın fiyatları
Gram altında yaşanan yükseliş her vatandaşın ilgisini çekiyor. ABD enflasyon verisi açıklandıktan sonra altın ve para piyasalarında dinamik günler yaşanamaya başladı. Genellikle altın piyasasında yaşanan hareketli günler yatırımcısını merak içerisinde bıraktı. Altının kalbi kuyumcular kıymetli açıklama ve tahminlerde bulundular. Gram altının fiyatı bin 68 liraya kadar çıkarken, ons altın 1770 doları aşarak 3 ayın zirvesini gördü.
ABD enflasyon verisi açıklanmasının sonrasında altın ve para piyasalarında olabildiğince dinamik günler yaşandı. Üç ay öncesine ani ve sert düşüşle başlayan altın pazarı yatırımcısının kafasını olabildiğince karıştırmıştı. Fakat ülke ekonomilerinin sene sonuna doğru şekillenmesi ile piyasalarda tekrardan pozitif yönlü artışlar yaşandı. Bu sefer altının kalbi kuyumcular mühim ön görü ve yorumda bulundular. İşte detaylar...
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 1053 lira civarında hareket ederken; yeni güne 1055 liradan başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 1057,97 lirayı, en düşük ise 1048,64 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons alın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 10:58 itibarıyla yüzde 0,43 oranında yükselişle 1057,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1732 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 130 liradan prosedür görüyor.
Altına zayıf dolar desteği
Enflasyonda yavaşlama şimdilik gözlenmeye başlarken ABD perakende satışlarının sekiz ayın en süratli artışını kaydetmesiyle Fed yetkilileri daha ileri gitme gereğini vurguladı. Fed St. Louis Başkanı James Bullard, politika faizini en az yüzde 5-5,25 aralığına yükseltmeleri gerekliliğini söyledi.
Ila Commodities India Strateji Başkanı Harish Galipelli, "Şahin yorumlar halihazırda fiyatlanmış olabilir. Altın büyük ihtimalle 1720-1820 dolar aralığında konsolide olacak, orta ve uzun vadede ise yukarıyaya yönlü bir manzarası savunuyor ve 2 bin dolara ulaşabilecek yukarıyaya yönlü potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.