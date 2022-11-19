Altın fiyatlarında her şey sil baştan değişti! Bu kez altın tahmini kuyumculardan geldi! Gram altının o tarihte 1400 TL... İşte canlı altın fiyatları

ABD enflasyon verisi açıklanmasının sonrasında altın ve para piyasalarında olabildiğince dinamik günler yaşandı. Üç ay öncesine ani ve sert düşüşle başlayan altın pazarı yatırımcısının kafasını olabildiğince karıştırmıştı. Fakat ülke ekonomilerinin sene sonuna doğru şekillenmesi ile piyasalarda tekrardan pozitif yönlü artışlar yaşandı. Bu sefer altının kalbi kuyumcular mühim ön görü ve yorumda bulundular. İşte detaylar...