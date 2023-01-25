Altın fiyatlarında her şey değişti! Satış ve alım uyarısı geldi! 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları kaç para? Hemen bir bakın!
Altın fiyatlarında yükseliş hareketi devam eder iken ons altının yükselişi ile gram altında yeni bir rekor daha geldi. Gram altın tarihin en yüksek civarını bir üst noktaya taşırken altın yatırımcıları pazara dair son bilgileri merak ediyorlar. Fed'in faiz kararı evvel yükseliş hareketine tekrardan başlayan ons ve gram altın yatırımcılarını sevindiriyor. Küresel enflasyon probleminin önüne geçilmeye başlandığına dair düşünce birliğinin oluşması ve ABD-AB'de resesyonun olmayacağına dair gelişmeler altın fiyatlarını yükseltti. Çin ekonomisinin koronavirüs pandemisi ardından açılması da altına olan isteği artırdı.
Altın, enflasyonist baskıların devam etmesine karşın büyüyen resesyon korkularına işaret eden son ABD bilgileriyle itimatilir liman statüsünü korurken 9 ayın en yüksek kapanış fiyatına ulaşması ardından yatay seyretti. Altın bu sene, ABD ekonomisi zayıflarken Fed'in agresif faiz artış siyasetini yakında dizginlemeye başlayacağına dair fiyatlamalarla yüzde 6'dan çok yükseldi.
ABD'de perakende satışların zayıflaması, şirket kazançlarının azalması ve işten çıkarma eğiliminin artmasıyla resesyon kaygıları doruk yaptı. Bu kaosu işaret eden piyasa ortamı da en çok altın piyasasına yaradı. FED'in de bu gelişmelerle beraber gelecek hafta 50 baz puan faiz artırımı yerine agresiflikten vazgeçip 25 baz puan faiz artırımı yapma ihtimalinin güçlenmesi ile altın fiyatları ok gibi arttı.
Ons Altın 1939 Doları Gördü
Ons altın fiyatları yüzde 0,50 oranında primle 1939 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın pozitif verilerin etkisiyle güçlenişini sürdürüyor.
Gram Altında Rekor
Gram altın fiyatları hem ons altındaki güçlenme hem de döviz kurlarındaki ivmenin etkisiyle tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın güne 1168 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1164 lira en yüksek de 1172,5 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1172 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat da tarihi yüksek seviye olarak öne çıkıyor.
Gram Altın Rekor Üstüne Kırdı!
Gram altında ise gene bir rekor günü yaşanıyor. Ons altındaki yükseliş ve dolar kurunun da kendisini 18,80 TL'nin üstüne atmasıyla gram altın 1.173 TL oranına çıkarak tarihin en yüksek noktasına ulaştı.