⚡Altın fiyatlarında ezber bozuldu! Altın fiyatları 1000 lira olacak mı? Altın için o tarih verildi! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...
⚡Altın fiyatlarında ezber bozuldu! Altın fiyatları 1000 lira olacak mı? Altının ons fiyatı, ABD 10 senelik tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve doların dünyada güçlenmesiyle değer kaybederken; gram altında, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında hareket ediyor. Altının ons fiyatı, ABD 10 senelik tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan yükseliş ile haftanın ilk prosedür gününde 1925 dolar oranına kadar geriledi. ABD 10 senelik tahvil faizleri yüzde 2,55 oranına kadar yükselerek 3 Mayıs 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; dolar endeksi ise gün içinde 99,31 civarını görerek 100 oranına bir adım daha yaklaştı. İşte 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatları
⚡Fed'in para siyasetini belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir ileri toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Fed'in bu toplantıda bilanço küçültmeye başlamasıyla beraber, 50 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığına piyasalar net gözüyle bakıyor. ABD Merkez Bankası, 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında aşağı yukarı 3 sene aradan sonra faiz artırımına gitmiş; Fed'in faiz artırım takvimini öne çekmesinde ABD enflasyon oranlarının 40 senenin zirvesinde seyretmesi etkili olmuştu. Altının ons fiyatı güne 1958 dolar seviyesinden başlarken; gün içinde 1925 dolar oranına kadar geriledi. Ons altın en yüksek 1959 doları görürken; saat 15:00 itibarıyla yüzde 1,45 oranında düşüşle 1929 dolarda hareket ediyor
ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI, DÜŞRECEK Mİ?
Ons altın yeni haftaya başlarken hem ABD dolar endeksinde hem de ABD 10 senelik tahvil faizlerindeki yükselişlerin baskısı altında günün ilk saatlerinde 1937 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ile başladı. ABD 10 senelik tahvil faizlerinin yüzde 2.55 düzeyinin üstünde daha da kuvvetlenmesi ve ABD dolar dizininin de 100 oranına yaklaşmaya devam etmesi durumunda ons altın fiyatı 1926 dolar seviyelerine kadar geri çekilme trendine devam edebilir. Fakat bu ons altının bundan sonra düşüşe geçtiği manasına yaklaştığını düşünmüyorum. ABD 10 seneliklarında 10 baz puan civarında bir gerileme ile tekrardan yüzde 2.40-2.44 bandına çekilmesini tahmin ediyorum ve bunun devamında ons altın tekrardan 1937 dolar üstündeki civarlara doğru tırmanacaktır.
Gram altın yatırımcısı şu aşamada sabırlı olmalı. Gram altın fiyatı hem ons altın hem de dolar/TL tarafındaki artışlardan beslenerek 1000TL civarını bu sene içinde çok da geç kalmadan test edecektir diye ön görü ediyorum. Dolar/TL kuru şu anda 14.84TL civarında geride bıraktığımız haftadan beri yatay seyirde. TL'nin ABD doları karşısında yatay seyir izlediği dönemlerden her çıkışında yukarıya yönde sert ivmelenme gösterdiğini gördük. Benzer bir senaryoyu izlememiz yüksek olasılıkta.
Bu KKM hesaplarından çıkış olacak mı olmayacak mı bunu en iyi göreceğimiz hafta. Eğer KKM hesaplarından çıkışlar olursa bu da dolar talebini artırarak tekrardan dolar/TL kurunda sert yukarıyaya yönlü hareketler gündeme getirebilir. Böyle bir hal olması halunda yüzde 4 yüzde 5 gibi artışların sözkonusu olacağını ön görü ediyorum. Bu artışlar da dolar/TL kurunu 15.77TL seviyelerine doğru taşır.
ONS ALTIN 2.000 DOLAR OLUR MU?
Altın pazarında kritik seviyeler bulunduğunu bildiren Christopher Lewis, "Ons altın 1.890 Dolar oranına ulaşmak amacıyla çok sert hareket etti ve bu da bir kaygı yarattı. Fakat şu anda düşüş trendi gibi bir hal var diyemeyiz. Ons altının 2.000 Dolar oranına dönmek amacıyla direndiğini düşünüyorum." dedi.