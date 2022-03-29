⚡Altın fiyatlarında ezber bozuldu! Altın fiyatları 1000 lira olacak mı? Altın için o tarih verildi! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI, DÜŞRECEK Mİ?

Ons altın yeni haftaya başlarken hem ABD dolar endeksinde hem de ABD 10 senelik tahvil faizlerindeki yükselişlerin baskısı altında günün ilk saatlerinde 1937 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ile başladı. ABD 10 senelik tahvil faizlerinin yüzde 2.55 düzeyinin üstünde daha da kuvvetlenmesi ve ABD dolar dizininin de 100 oranına yaklaşmaya devam etmesi durumunda ons altın fiyatı 1926 dolar seviyelerine kadar geri çekilme trendine devam edebilir. Fakat bu ons altının bundan sonra düşüşe geçtiği manasına yaklaştığını düşünmüyorum. ABD 10 seneliklarında 10 baz puan civarında bir gerileme ile tekrardan yüzde 2.40-2.44 bandına çekilmesini tahmin ediyorum ve bunun devamında ons altın tekrardan 1937 dolar üstündeki civarlara doğru tırmanacaktır.