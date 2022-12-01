Altın fiyatlarında çarşı pazar karıştı! Gram altının bu ay ne kadar olacağı açıklandı! 1 gram altını olan bile hemen baksın! İşte canlı fiyatlar

Gram altının bu ay ne kadar olacağı açıklandı!

Aktarılan ayrıntılara göre, altın pazarındaki dinamiklik ile alakalı mühim açıklamalar yapan Altın ve Para Piysaları Eksperi İslam Memiş, yukarıya yönlü hareketliliğin devam edeceğini açıkladı. İslam Memiş gram altının sene sonucunda geleceği fiyatı da belirtti.