Altın fiyatlarında çarşı pazar karıştı! Gram altının bu ay ne kadar olacağı açıklandı! 1 gram altını olan bile hemen baksın! İşte canlı fiyatlar
Aralık ayına girmemizle birlikte altın fiyatları hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Ülkemizde en önemli yatırım vasıtaları arasında bulunan dolar yatay seyrine devam eder iken, altın fiyatlarındaki yükseliş de devam etmekte. Açıklanan resmi sayılara göre, dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.050 TL'den tamamlamıştı. Aktarılan ayrıntılara göre, 1 Aralık 2022 perşembe gününe yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla 1051 lira civarlarında prosedür görüyor.
Açıklanan resmi sayılara göre, Kasım ayını 1.050 liradan kapatan gram altın, saat 12:00 itibarıyla 1051 liradan prosedür görüyor. Çeyrek altın 1.745 TL'den satılırken, tam altın ise 6.963 TL'den satılıyor. Yine verdiği ayrıntılara göre, altın piyasaları yukarı yönlü hareketine devam eder iken, analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde gerçekleştireceği konuşmanın beklendiği de vurgulanıyor.
Gram altının bu ay ne kadar olacağı açıklandı!
Aktarılan ayrıntılara göre, altın pazarındaki dinamiklik ile alakalı mühim açıklamalar yapan Altın ve Para Piysaları Eksperi İslam Memiş, yukarıya yönlü hareketliliğin devam edeceğini açıkladı. İslam Memiş gram altının sene sonucunda geleceği fiyatı da belirtti.
Yatırımcıların gözdeleri arasında bulunan gram altının Aralık ayının sonucunda 1.200 lira olacağını söyleyen İslam Memiş, 2023 senesi içinde ise gram altının 1.400 TL olacağını konuştu. Altının Efendisi olarak tanınan İslam Memiş, daha evvelki ön görülerinde gram altının 2022 senesini 1400 liranın üstünde tamamlayacağını söylemişti.
210 gündür böylesi görülmedi... İşte altın fiyatlarını etkileyecek iki önemli gelişme
Altının ons fiyatı aralıksız 7 aydır kaybettirirken, kasım ayını yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Piyasalar açısından bulunduğumuz hafta oldukça kritik… Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Bu iki gelişmenin de altın fiyatları üzerinde yön belirleyici olması bekleniyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, altın fiyatları üzerinde yaşanan tüm gelişmeleri ve olası senaryoları hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.