Altın fiyatlarında 150 gün sonra bir ilk! Altının 10 gün sonra geleceği rakam açıklandı! Yarım, tam, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
Yarım, tam, çeyrek altın fiyatı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar yatırım yapmadan önce piyasa analizi yapıyor. Ons Altın fiyatı, geçen cuma günü 1729 dolara kadar yükselerek eylül ayının en yüksek civarını görürken; 5 aydır Aralıksız süren değer kaybından sonra, yeni ayda yukarıya yönlü hareket ediyor. Altındaki bu yükselişte, doların dünyada gücünü kaybetmesi yer alıyor. Altının ons fiyatı bugün en yüksek 1728 doları, en düşük ise 1712 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,58 oranında yükselişle 1727 dolar civarında hareket ediyor.
Gram Altın fiyatları, geçen haftayı 1007 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ikinci prosedür gününe 1004 lira civarından başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 1013,95 lira civarını, en düşük 1003,06 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 14:27 itibarıyla yüzde 0,61 oranında yükselişle 1013,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1670 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 872 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarının belirleyicisinin ABD ekonomisi bulunduğu biliniyor. Dolar güç kazandıkça altın güç kaybediyor. Bundan ötürü da FED'in faiz artırımları altın piyasasını şoka uğratıyor. FED faiz artırımı yaptıkça güçlenen dolar ile altın piyasasında kopuşlar hızlanarak fiyat gerilemelerine niçin oluyor. FED Eylül ayında yeni bir faiz kararı verecek. Bu kararın ise 75 baz puan faiz artırımı olmasına bundan sonra net gözüyle bakılıyor.
TD Securities'in kıdemli analistleri altın fiyatlarına dair yeni bir değerlendirme yaptılar. Deneyimli analistler yayınladıkları değerlendirmede, "Altın fiyatlarını etkileyen çok değişik değişkenler bulunuyor. ABD istihdam bilgileri altın fiyatlarındaki düşüşü durdurdu. Fakat bu yükseliş amacıyla yeterli olamadı.
Altın fiyatlarında petrol etkisi
Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerinin gerilemesi ve doların dünyada güç kaybetmesinden destek bularak günümüz işlemlerde 1722 dolara kadar yükseldi. Brent petrol fiyatlarının 8 ayın en düşük oranına gerilemesiyle, küresel enflasyon oranlarında düşüş bekleniyor. Bu da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımında süratini azaltabileceği manasına geldiğinden, tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde baskı yaratıyor. Test korelasyon etkisiyle de altın fiyatları yükseliyor.