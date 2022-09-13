Altın fiyatlarında 150 gün sonra bir ilk! Altının 10 gün sonra geleceği rakam açıklandı! Yarım, tam, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatlarının belirleyicisinin ABD ekonomisi bulunduğu biliniyor. Dolar güç kazandıkça altın güç kaybediyor. Bundan ötürü da FED'in faiz artırımları altın piyasasını şoka uğratıyor. FED faiz artırımı yaptıkça güçlenen dolar ile altın piyasasında kopuşlar hızlanarak fiyat gerilemelerine niçin oluyor. FED Eylül ayında yeni bir faiz kararı verecek. Bu kararın ise 75 baz puan faiz artırımı olmasına bundan sonra net gözüyle bakılıyor.