Altın fiyatlarına FED etkisi! Kuyumcular kesin konuştu! 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altın o tarihte bu fiyat olacak!
FED Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Ancak, piyasaların beklentisine uygun şekilde gerçekleşen bu faiz artırımının altın fiyatları üzerinde olumsuz bir etkisi olmadı. Önceden bilinen bir beklenti olarak altın piyasası, bu faiz artırımını daha önce yansıtmıştı. Ancak, altın piyasasının asıl etkilendiği nokta, FED Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarıydı. Powell'un faiz kararının ardından yaptığı konuşmada verdiği mesajlar, altın piyasası için son derece önemli detaylar içeriyordu. Öncelikle piyasalar, FED'in bu faiz artırımının son olacağının açıklanmasını bekliyordu.
Powell, bu yönde bir açıklama yapmazken, şahin politikalardan güvercin politikalara geçişin sinyalini verdi. Haziran toplantısında alınacak faiz kararının, ekonomik gelişmelere göre belirleneceğini bildiren Powell, gerekirse faiz artırımının da yapılacağını söyledi. Bu, altın piyasası için önemliydi çünkü FED, ilk defa faiz artırımlarının devam edeceği tartışmalarını sonlandırarak lüzum görülürse faiz artırımı kararı alınabileceğini açıkladı. Bu da altın piyasasında FED baskısının etkisinin kırılmasını sağladı.
Ons Altın Rekor Seviyelere Ulaştı!
Powell'in açıklamalarının ardından altın piyasasında güçlü bir yükseliş başladı. Dün gece ons altın 2.061 dolar seviyesini görerek 2.070 dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Ancak, sonrasında gelen kar satışları ile ons altın fiyatlarında gerileme görüldü. Şu anda ons altın 2.044 dolar seviyesinde işlem görüyor ve altın piyasasında beklenti tamamen pozitif olarak değerlendiriliyor. Ons altında yeni bir sıçrama olması durumunda tüm zamanların rekorunun kırılması muhtemel olarak değerlendiriliyor.
Gram Altın Fiyatları da Arttı!
Ons altında gerçekleşen fiyat artışlarının ardından gram altında da pozitif bir fiyatlama hakim oldu. Dün gece gram altının fiyatı 1.294 TL seviyesine kadar yükseldi. Ancak, ons altın fiyatlarında görülen gerileme, gram altın fiyatlarında da düşüşlere neden oldu.
Ons altın, yeni bir rekor kırarak 2.070 dolara yükseldi. Ons altındaki yükseliş, gram altında da pozitif bir etki yarattı. Gram altın fiyatı dün gece 1.294 TL seviyesine kadar yükseldi. Ancak ons altın fiyatındaki düşüşlerle birlikte gram altın da geriledi ve şu anda 1.280 TL seviyesinde işlem görüyor.
Serbest piyasada ise gram altın fiyatları kuyumcularda 1.394 TL'den satılıyor. Altın piyasasındaki dalgalanmaların serbest piyasa fiyatlarına yansıması dikkat çekiyor. Piyasaların ons altındaki hareketlere göre şekillendiği düşünüldüğünde, gram altın fiyatlarında da dalgalanmaların yaşanabileceği öngörülüyor.