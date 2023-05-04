Altın fiyatlarına FED etkisi! Kuyumcular kesin konuştu! 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altın o tarihte bu fiyat olacak!

Powell, bu yönde bir açıklama yapmazken, şahin politikalardan güvercin politikalara geçişin sinyalini verdi. Haziran toplantısında alınacak faiz kararının, ekonomik gelişmelere göre belirleneceğini bildiren Powell, gerekirse faiz artırımının da yapılacağını söyledi. Bu, altın piyasası için önemliydi çünkü FED, ilk defa faiz artırımlarının devam edeceği tartışmalarını sonlandırarak lüzum görülürse faiz artırımı kararı alınabileceğini açıkladı. Bu da altın piyasasında FED baskısının etkisinin kırılmasını sağladı.