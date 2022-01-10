Altın fiyatları zıvanadan çıktı! Altın fiyatı ağızları açık bıraktı! Altın almak ve satmak için o tarih verildi! Çeyrek, yarım ve 22 ayar gram bilezik ne kadar?

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişle baskı altında kalarak düşüşünü sürdürdü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe karşın Dolar/TL 'nin yüksek seviyelerde işlem görmeye devam etmesiyle 800 TL sınırında bulunuyor. Altın fiyatları tahvil faizlerinin iki yılın zirvesine tırmanmasıyla geriledi. Tahvil faizlerindeki bu yükselişte Fed'in daha süratli bir sıkılaşmaya gideceğine dair beklentiler ve politika yapıcıların açıklamaları etkili oldu. Altın almak ve satmak için o tarih verildi! Çeyrek, yarım ve 22 ayar gram bilezik ne kadar?