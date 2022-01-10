Altın fiyatları zıvanadan çıktı! Altın fiyatı ağızları açık bıraktı! Altın almak ve satmak için o tarih verildi! Çeyrek, yarım ve 22 ayar gram bilezik ne kadar?
Altın fiyatları ülkemizde her zaman gündemdeki yerini koruyor. Bu anlamda altın fiyatlarıyal ilgili önemli gelişmeler peşi sıra yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları 2022 yılının ilk haftasında dalgalı bir seyir izledi. ABD'den gelen kritik bilgiler ardından ilk reaksiyon olarak, 1788 dolar seviyesinden 1796 dolara kadar yükselerek gün içi zirvesini görürken; ardından geriledi. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 802,62 lira civarını, en düşük ise 790,94 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.83 oranında yükselişle 800,20 lira civarında bulunuyor. Peki çeyrek, yarım ve 22 ayar gram bilezik ne kadar?
Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişle baskı altında kalarak düşüşünü sürdürdü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe karşın Dolar/TL 'nin yüksek seviyelerde işlem görmeye devam etmesiyle 800 TL sınırında bulunuyor. Altın fiyatları tahvil faizlerinin iki yılın zirvesine tırmanmasıyla geriledi. Tahvil faizlerindeki bu yükselişte Fed'in daha süratli bir sıkılaşmaya gideceğine dair beklentiler ve politika yapıcıların açıklamaları etkili oldu. Altın almak ve satmak için o tarih verildi! Çeyrek, yarım ve 22 ayar gram bilezik ne kadar?
Goldman Sachs ise 2022 senesinde Fed'in dört faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor. Jan Hatzius doğrultusundan kaleme alınan tetkik notunda ABD iş kuvveti pazarındaki toparlanma ve 14-15 Aralık'ta gerçekleşen Fed toplantı tutanaklarındaki şahin sinyaller daha süratli bir normalleşmeye işaret ettiği bildirildi.
Hatzius, "Risklerin daha öncekinden daha erken bir prosese işaret etmesi sebebiyle bilanço küçültmesine dair tahminimizi Aralık'tan Temmuz'a çekiyoruz. Bu noktada enflasyon yüksek olasılıkla hedeflenenin çok üstünde kalacak. Mart, Haziran ve Eylül aylarında görmeyi beklediğimiz faiz artırımlarına Aralık ayını da ekledik" ifadelerini kullandı.