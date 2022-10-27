Altın fiyatları yeniden doğdu! Altın fiyatları için zirve tarihi açıklandı! Kimse beklemiyordu! Vatandaş kuyumculara akın etti
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda bilhassa ABD'nin faiz politikasıyla birlikte baskılanan altın, tekrardan yükselişe geçti. Ekim ayının başında süratli bir giriş yapan altın fiyatları daha sonra sert bir düşüş gerçekleştirerek 970 lira düzeyinin altına gerilemişti. Hafta başından beri yükselişini sürdürmeye başlayan altın fiyatları, kaygılı olan yatırımcısını kritik barajı geçerek bir nebze de olsa rahatlattı. Gram altın fiyatları az evvel 1.000 lira civarını aştı.
Gram altın fiyatları 1.001 liraya yükselirken ons altının fiyatı da 1.673 dolar seviyelerine kadar çıkmayı başardı. Aynı saatler içinde çeyrek altın fiyatları da 1.665 liradan alıcı bulmaya başladı. Uzmanlarda altın fiyatlarının yukarıya yönlü hareket edeceği konusu ile ilgili hemfikir. ABD'den gelecek olan faiz açıklamaları ve faiz kararları altın fiyatlarını baskılasa da bu baskılamanın kalıcı bir etkileri olmayacağı fikri hakim.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 989 lira civarında hareket ederken; yeni güne 992 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın yeni prosedür gününe yükselişle başlarken, gün içinde en yüksek 1001,33 lira oranına tırmanarak aşağı yukarıya 2 haftanın en yükseğini gördü. Gram altın, en düşük 984,32 lira oranına gerilerken; ons altında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ediyor ve saat 10:11 itibarıyla yüzde 1,02 oranında yükselişle 999,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1640 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 750 liradan alıcı buluyor.
İslam Memiş'ten önemli açıklamalar
Sert düşüş ve yükseliş ile eş güdümlü paniğe kapılanlar bağlamında uyarı yapan İslam Memiş, "Altın ons fiyatı üstünde konuşmamız gerekiyor. Cuma günü sert düşüş ve yükselişler gördük. Hem altın hem gümüşte cuma günü ciddi panik yaşattılar. Bununla satış yapanlar varsa ciddi canları yandı, zarar ettiler. Ciddi bir manipülasyon var. Değerinin çok çok altında altın ve gümüş fiyatları var, mutlaka bir alım fırsatı.
Siz siz olun, elinizdekini satmayın, kaptırmayın. Psikolojik savaşın yenileni siz olmayın. Kesinlikle korku ve panikle varlıklarınızı satmayın, bozdurmayın. Cuma günü 1617 dolara kadar gerileyen altın onsunun aynı akşam haftayı 1657 dolar seviyesinden tamamladığını gördük. 40 dolarlık yükseliş oldu. Çok ciddi bir fake satıştı, korku ve panikti. İnsanları ters köşe yapmaktı. Hiçbir mantığı da yoktu. O yüzden süratlice toparlandı." şeklinde altında yatırımı tercih edenleri uyardı. Bu ifadelerin yanı sıra bilhassa Ekim ayının sonu ve Kasım aylarında beklentinin büyük olduğunu ve pozitif yönde olduğunu ifade etti.
Yastık altında 1 gram bile altını olanlar sahip çıkın!
Elinde altın bulanan vatandaşlara uyarılarda tespit edilen Finans Analisti İslam Memiş, "Elinde altını olanlar panikle mutlaka bozdurmamalı. Vatandaşlar varlıklarına sahip çıkmalı. Altın fiyatları gerçek değerinin olabildiğince altında. Kesinlikle elinde altını olan satmamalı." diye konuştu.