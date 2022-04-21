Altın fiyatları yatırımcılarını darmaduman etti! Çeyrek altından gelen rest büyüyor! Gram altın alan, pişmanlık üzerine pişmanlık yaşıyor!

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altı fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda güvenilir liman olarak görülen altın fiyatlarında oldukça hareketli günler yaşanıyor. Altın, yatırımcıların çoğalan tahvil getirileri ve güçlenen doları göz ardı ederek politik ve ekonomik tehlikelere odaklanmasıyla bu sene yüzde yedinin üstünde değer kazanarak direncini korumaya devam ediyor. Geleneksel getiriler ve para birimlerindeki ilerlemeler altının değerinin üstünde bulunduğuna işaret ederken, güvenilir varlıklara olan talep kuvvetli kalmaya devam ediyor. Bunun başlıca nedenlerinden birinin altın yatırımcılarının Fed'in son 40 senedir görülen en yüksek enflasyonu ekonomiye zarar vermeden düşüremeyeceğine inanması bulunduğu düşünülüyor.