Altın fiyatları tozu dumana kattı! Dananın kuyruğu koptu, kopacak! Ons altın 1 hafta içinde bu seviyeyi görecek! 1 gram altınınız bile varsa çabuk bakın!

Altın pazarı otoriteleri ons altın bağlamında kısa, orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini açıkladılar!

Altın fiyatlarını değerlendiren Jeffrey Halley, "Piyasalarda yüksek enflasyon ve resesyonda fiyatlamalar devam ediyor. Bundan ötürü da ABD tahvil faizlerinde gerileme gerçekleşti. Altın piyasasında ise tamamıyla karşıt bir görüntü var. Doların zayıflaması altın piyasasını destek veriyor ve kuvvetli duruş devam ediyor." dedi.