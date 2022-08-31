Altın fiyatları tozu dumana kattı! Dananın kuyruğu koptu, kopacak! Ons altın 1 hafta içinde bu seviyeyi görecek! 1 gram altınınız bile varsa çabuk bakın!
Altın fiyatlarıyla ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizde en fazla tercih edilen yatırım aracı olan altın ile ilgili tahminler ise, alım ve satım yapanların gündeminde. Altın pazarında olabildiğince dinamik günler yaşanıyor. FED'in açıkladığı son faiz kararının sonrasında altın alımları sürat kazanmıştı. FED'in faiz artırımlarında frene basacağını açıklamasında altın pazarı hemen faydalanmaya başladı. Altın fiyatlarında başlayan yükseliş ile birlikte ons altın 1.800 dolar civarını test etti.
Altın piyasasında olabildiğince spesifik bir fiyatlama yatırımcıların kafasını döndürüyor. Altın fiyatlarında kısa vadede hangi seviyeler görülecek? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları bağlamında ilgi edilmesi gereken ayrıntıya vurgu yapan Edward Moya, "FED'in son açıklamalarına göre faiz artışları doları desteklemeye devam edecek. Dolar bundan aldığı destekle güçleniyor. Jeopolitik tehlikeler çıktıkça dolarda kalmak isteyenler Hazine tahvillerine yönelecekler. Bu da doları desteklemek manasına geliyor. Altın tekrardan güvenilir liman olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Ons altın 1 hafta içinde bu seviyeyi görecek!
Ons altın bağlamında görülecek seviyeleri aktaran Edward Moya, "Altın fiyatlarının yükseliş trendine girmesi amacıyla birtakım gelişmelerin yaşanması gerekir.
Altın pazarı otoriteleri ons altın bağlamında kısa, orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini açıkladılar!
Altın fiyatlarını değerlendiren Jeffrey Halley, "Piyasalarda yüksek enflasyon ve resesyonda fiyatlamalar devam ediyor. Bundan ötürü da ABD tahvil faizlerinde gerileme gerçekleşti. Altın piyasasında ise tamamıyla karşıt bir görüntü var. Doların zayıflaması altın piyasasını destek veriyor ve kuvvetli duruş devam ediyor." dedi.
Ons altın amacıyla fiyat tahminini aktaran Jeffrey Halley, "İlerleyen zamanlarda faizler düşmeye devam eder iken doların da zayıflamayı sürdürmesi olağan. Bundan ötürü ons altında fiyat yükselişleri destek bulacaktır. Ons. Altın 3. çeyrek sonucunda 1.900 Dolar bölgesine kayabilir. Şu anda altın fiyatlarını geriletecek bir ilerleme öngörmüyorum." ifadelerini kullandı.