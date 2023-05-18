Altın fiyatları tokat gibi çarptı! Altın yatırımcısına büyük jest yaptı! “Olmaz” deniyordu oldu! Kuyumcular uyardı! 10-20-30 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Son günlerde altın piyasasında bir düşüş trendi hakim olmaya başladı. Altın fiyatlarında geri çekilmeler belirgin hale gelirken, yatırımcılar endişelerini arttıracak bir durumun ortaya çıktığına şahit oluyorlar. Peki, altın fiyatlarındaki düşüşün ana nedeni ne? Türkiye'deki kritik seçim süreciyle birlikte piyasalarda fiyatlamalar belirginleşmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar kuruna yönelik fiyat beklentilerini analiz ediyor. Ayrıca, geçmiş uyarılarını hatırlatan Memiş, yatırımcılarına piyasalardaki manipülasyonlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Altın fiyatlarında sert düşüş! 90 TL birden değer kaybetti: Altını olan ve altın alacaklar dikkat Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarına ilişkin son durumu merak ediyor. Seçimden önce rekorları peş peşe kıran altın fiyatları seçim sonrasında sert düşüş yaşadı.