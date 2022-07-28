Altın fiyatları ters köşe yaptı! Kıyıda, köşede 1 gram altını olanlar hemen bakın! Altının geleceği o karara Bağlı! Eylül ayında... 1 Ağustos 2022 altın fiyatları
Haftanın birinci prosedür gününde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Kenarda altını olanlar ve altın alabilmek isteyenler doğrultusundan bugün ''Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Yarım ve tam altın kaç TL? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?'' sorularının cevapları araştırılıyor. Altın fiyatları piyasalardaki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Ons altın bugün 1760,3 dolar seviyesinde prosedür görüyor. Küresel ekonomik toparlanmadan destek alan bu artışın istikrarlı olması bekleniyordu. Bu sene ise geçen senea göre altın ons fiyatının %4 oranında azalması söz konusu. Bu azalış 2022 içinde %5,9 oranlarını bulacağı tahminleri mevcuttur.
Değerli metal kapsamındaki altının değerinin düşeceği mühim veriler arasında bulunuyor. Gram altının 1000 TL civarlarında hareket etmektedir. Gram altın ons fiyatlarındaki artışın tesiriyle yukarıya yönlü çıkacağı düşünülse de bu değişebilir. Dolar endeksinde yaşanan gevşeme ile ons fiyatlarında değişimlerin görülmesi mümkündür. Peki, gram altına tesir eden unsular neler? Bu hususta bilhassa FED doğrultusundan alınan kararların son derece tesirli olduğunu rahatça ifade edebiliriz.
Gram Altın Tahminine Dair Toplantı
Jackson Hole toplantısı gram altın fiyat tahminleri noktasında büyük ehemmiyet taşıyor. Hem de Fed Başkanı olan Powell'in gerçekleştireceği konuşmada merakla beklendi. Geçen haftalarda dolar endeksinde en yüksek seviyelerin görülmesine karşın ons altın fiyatının düşmemesi amacıyla iyi bir destek civarında dayandığı görüldü. Gram altın yatırımcılarının dikkatli olmasında fayda vardır. Eylül ayında bir yükseliş bekleniyor.
Altının ons fiyatları ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'in açıklamalarına kendisini adamış durumdaydı. Dolar kurundaki yükseliş ardından altın yükselişine devam ediyor. Yavaşlayan büyüme ve artan enflasyon ile eş güdümlü küresel kriz telaşları arasında talebin artmış bulunduğu görülüyor. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı olan Christine Lagarde temmuz ayı içersinde faiz artırımının olası bulunduğu açıklamasını yaptı.
Çeyrek altın ne olur?
Gram altınla eş güdümlü çeyrek altın amacıyla sene sonu tahminleri de merak edilmeye başlandı. Analistler, çeyrek altın amacıyla gram altında bulunduğu kadar bol davranmadı. Çeyrek altın amacıyla sene sonu tahminleri 1900 TL bandında bulunuyor.
Hemen alın!
Analistler daha evvel altının düşeceğini ve alabilmek isteyenlerin beklemesi gerekliliğini ifade etmişti. Fakat şu anda gram altının kısa vadede düşmeyeceği ön görülüyor. Yani analistler, altın alımlarının sene sonundan evvel tamamlanması gerekliliğini belirtiyor.