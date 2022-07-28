Altın fiyatları ters köşe yaptı! Kıyıda, köşede 1 gram altını olanlar hemen bakın! Altının geleceği o karara Bağlı! Eylül ayında... 1 Ağustos 2022 altın fiyatları

Gram Altın Tahminine Dair Toplantı

Jackson Hole toplantısı gram altın fiyat tahminleri noktasında büyük ehemmiyet taşıyor. Hem de Fed Başkanı olan Powell'in gerçekleştireceği konuşmada merakla beklendi. Geçen haftalarda dolar endeksinde en yüksek seviyelerin görülmesine karşın ons altın fiyatının düşmemesi amacıyla iyi bir destek civarında dayandığı görüldü. Gram altın yatırımcılarının dikkatli olmasında fayda vardır. Eylül ayında bir yükseliş bekleniyor.