Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatları 1450 lira mı olacak? Bir günde oranlar allak bullak oldu! 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Bir günde oranlar allak bullak oldu! 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba tahminler gelir iken 21 Aralık'ta altın ve doların çökeceğini saatler evvelinden bilmişti. Bunun sonrasında İslam Memiş altın ve doların 21 Aralık'taki seviyeleri geride bırakacağı tarihi belirtti ve yeni değerlendirmelerde bulundu. Altın ve doların çökeceğini saatler evvel bilen altın ve para pazarı uzmanı İslam Memiş şimdi de altın fiyatlarının rekor kıracağı tarihi paylaştı. "Alım işini ihmal eden amacıyla son 2 hafta. 600 beğenmediler 800'den aldılar. 880'den beğenmeyenler 1.000'den alabilmek mecburiyetinde kalacak. Oynayan kaybedecek, sahip çıkan kazanacak"
Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıları şoke ederken, eksper yorumları ve ekonomistlerin altın yorumları da yakından takip edilmeye başlanmıştı. Bu bağlamda İslam Memiş'ten açıklama geldi. Her vakit ifade ettiğim gibi, alım sürecini nisan ayında bitirmek lazım. Mayıs ayının ortaları gibi, küresel piyasalarda sert bir fiyatlama yaşanabilir. O yüzden bu resesyon riskine kadar, alım pozisyonu bitirilmeli. Altın fiyatlarının bin lira barajını aşarak, ilk evvel bin 100 arından bin 200 ve bin 400 oranına kadar yükseliş bekliyorum. Büyük bir olasılıkla temmuz aylarında bin 200 ve devamında bin 450 lira civarını görecek."
Gram altın 1.450 TL olur mu?
Yaz ayları altın pazarının yıldızının parlayacağı bir devre olacak diyen İslam Memiş, "Yaz aylarında gram altının 1.450 TL olduğunu görebileceğiz. Benim bu beklentim ilerlemeler yaşandıkça daha da kuvvetleniyor. Artık altın pazarı o yöne doğru gidiyor. Spekülasyonlar, baskılamalar yetersiz kalacaktır." şeklinde konuştu.
Gra altın alım fırsatı!
Altın yatırımcılarına uyarıda tespit edilen İslam Memiş, "Gram altın konusu ile ilgili yatırımcıları dikkatli olmaya çağrı ediyorum. FED kalkıp 50 baz puanlık faiz artırımı yaparsa gram altını kim tutabilir? Şu anda baskılanarak 900 TL ile 920 TL arasında tutulan gram altın baskı ortadan kalktıktan sonra kimse tutamaz. İşte benden ötürü Nisan ayında 900 TL aşağısında gram altın amacıyla son bir alım fırsatı olacak diyorum." dedi.
Altın yatırımcıyı mutsuz edecek
WGC analisti Perlaky, altın yatırımcılarına mühim uyarılarda bulundu. Yaklaşık 20 senenin en yüksek rakamlarına ulaşan ABD dolarına ilgi edilmesi gerekliliğini ve doların kıymetli metal üstünde büyük bir tesire sahip olacağını belirtti. Perlaky'e göre, tarihsel olarak kuvvetli bir dolar ile altın arasındaki negatif korelasyonun devam ettiğini ve bunun istikbal süreçteki ters rüzgarlarla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.
Tüm bu ilerlemeler karşısında altının göstereceği tepkinin, güçlenen doların arkasındaki itici güçlerden etkilenebileceği vurgulanarak, merkez bankalarının faiz artırması ve getirilerin yükselmesi nedeniyle doların gücünü koruması durumunda altın fiyatlarının olumsuz etkileneceğini belirterek, jeopolitik gerilimlerin devam etmesi durumunda altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini söylüyor.