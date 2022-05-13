Altın fiyatları ters köşe yaptı! Altın fiyatları 1450 lira mı olacak? Bir günde oranlar allak bullak oldu! 40 50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıları şoke ederken, eksper yorumları ve ekonomistlerin altın yorumları da yakından takip edilmeye başlanmıştı. Bu bağlamda İslam Memiş'ten açıklama geldi. Her vakit ifade ettiğim gibi, alım sürecini nisan ayında bitirmek lazım. Mayıs ayının ortaları gibi, küresel piyasalarda sert bir fiyatlama yaşanabilir. O yüzden bu resesyon riskine kadar, alım pozisyonu bitirilmeli. Altın fiyatlarının bin lira barajını aşarak, ilk evvel bin 100 arından bin 200 ve bin 400 oranına kadar yükseliş bekliyorum. Büyük bir olasılıkla temmuz aylarında bin 200 ve devamında bin 450 lira civarını görecek."