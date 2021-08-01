Altın fiyatları son dakika zirveye! Altın alanın fiyatından eli yanıyor! “ateşi yükseldi!” 22-24 ayar bilezik ve gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu?

Bugün Almanya ve Avro Bölgesinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de şahsi gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik yönden altının ons fiyatında 1.830 doların üstünde kalıcılık sağlanması durumunda 1.850 doların direnç, 1.810 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.