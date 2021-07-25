Altın fiyatları son dakika sinir krizi geçiriyor! Altın alım ve satımı için kritik tarih belli oldu! 22-14-24 ayar altın bilezik çeyrek yarım altın fiyatları...

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 493 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1796 dolar civarında bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 27-28 Temmuz'da yapacağı toplantısına ilgi çeken Bigpara yazarı ve Fon Yöneticisi Baştürk, Fed'in mesajları ardından altın fiyatlarında oynaklık yaşanabileceğini belirtti. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1810 dolar seviyesini; en düşük ise 1790 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.57 oranında düşüşle 1796 dolardan işlem gördü.