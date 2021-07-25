Altın fiyatları son dakika sinir krizi geçiriyor! Altın alım ve satımı için kritik tarih belli oldu! 22-14-24 ayar altın bilezik çeyrek yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika: Gram altın fiyatları, Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı bulunduğu yeni güne, uluslararası piyasalarda 497 lira civarından başladı. Yeni güne yatay seviyeden başlayan altının gram fiyatı; Asya piyasalarında gün içinde en yüksek 498,15 lira civarını, en düşük ise 492,25 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15.03 itibarıyla yüzde 0.77 oranında düşüşle 493,31 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 347 liradan satılıyor. Analistler, uluslararası piyasalarda bu hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı, cuma öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 493 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1796 dolar civarında bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 27-28 Temmuz'da yapacağı toplantısına ilgi çeken Bigpara yazarı ve Fon Yöneticisi Baştürk, Fed'in mesajları ardından altın fiyatlarında oynaklık yaşanabileceğini belirtti. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1810 dolar seviyesini; en düşük ise 1790 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.57 oranında düşüşle 1796 dolardan işlem gördü.
ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH 28 TEMMUZ
Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden ons altın ile ilgili yaptığı paylaşımda "Tam üç haftadır dibe gelip gelip alıyorlar. Burada da 28 Temmuz FED ile birlikte oynaklık başlar. 1795 altına inmeden baskı artmaz. Yükseldikçe satış fırsatı bakılır" şeklinde değerlendirdi.
Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurunda görülen yüzde 0,3'lük artışla telafi edildiğini ve altının gram fiyatının yatay seyrettiğini bildirdi.