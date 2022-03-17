💥Altın fiyatları son dakika: Resmen son noktaya gelindi, çarşı pazar karıştı! Gram altın ve çeyrek altın bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?
💥Altın fiyatları son dakika: Resmen son noktaya gelindi, çarşı pazar karıştı! Fiyatı gören kuyumcuya koşuyor! ABD Merkez Bankası, 24 ay aradan sonra faiz oranlarında farklılığa giderken; beklentiler dahilinde politika faizini artırdı. Altının ons fiyatı, ilk reaksiyon olarak yükselirken; ardından dolar endeksindeki harekete bağlı olarak iki yönlü sert dalgalandı. Peki gram altın ve çeyrek altın bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?
💥ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı sonuçlandı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak; yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltti. Karar ardından oluşturulan açıklamalarda Fed, bilanço daraltmaya ileri toplantılardan birisinde başlanacağını bildirirken; ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahminini yüzde 4.0'ten yüzde 2.8'e çekti. 2022 senesi enflasyon beklentisini ise yüzde 2.6'dan yüzde 4.3'e yükseltti. Yılın geri kalanı amacıyla ise 6 faiz artışı tarafında sinyal verdi.
Fed en son faiz artışını Aralık 2018'de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise siyaset faizini 0-0,25 aralığına çekmişti. Fed, ABD'nin 40 senenin zirvesinde yer alan enflasyon rakamlarındaki yükseliş sonrası, faiz artırım takvimini öne çekmişti. Ukrayna savaşının enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişi tetiklemesiyle beraber, küresel enflasyondaki artışın devam etmesi bekleniyor.
ALTIN FİYATLARINDA VE PİYASALARDA SON DURUM
Ons Altın fiyatları, Fed'in açıklamaları evveli 1907 dolar civarında hareket ederken, açıklamalar ardından ilk reaksiyon olarak 1916 dolar oranına kadar yükseldi ve ardından 1895 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük civarını gördü.
Ons Altın bu dip seviyeden yükselişe geçti ve 1929 dolara tırmanarak gün içi zirvesine ulaştı. Sarı maden saat 23:22 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1925 dolar civarında hareket etti.