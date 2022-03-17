💥Altın fiyatları son dakika: Resmen son noktaya gelindi, çarşı pazar karıştı! Gram altın ve çeyrek altın bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARINDA VE PİYASALARDA SON DURUM

Ons Altın fiyatları, Fed'in açıklamaları evveli 1907 dolar civarında hareket ederken, açıklamalar ardından ilk reaksiyon olarak 1916 dolar oranına kadar yükseldi ve ardından 1895 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük civarını gördü.