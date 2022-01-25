Altın fiyatları son dakika nefesleri kesti sarpa sardı! Altın için kesin tarih verildi! 14-18-22 ayar bilezik ve çeyrek, yarım ve tam altın canlı grafik

ALTINDA YÜKSELİŞ HAREKETİ GEÇİCİ

Yeni seneye başladık ve senenin ilk ayını bitirmeye on gün kaldı. Ocak ayı bağlamında en çok konuşulan husus hiç kuşkusuz ABD Merkez Bankası (Fed) oldu. Geçtiğimiz sene için başlayan Fed öyküsü yeni senede da son sürat devam ediyor. Fed'in ne vakit faiz artırmaya başlayacağını bekleyen piyasalar, belirtiler bilgiler ve Fed üyelerinden gelen sözlü yönlendirmelerle beklentiyi şekillendirmeye çalışıyor.