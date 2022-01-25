Altın fiyatları son dakika nefesleri kesti sarpa sardı! Altın için kesin tarih verildi! 14-18-22 ayar bilezik ve çeyrek, yarım ve tam altın canlı grafik
Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda milyonların gözü Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararında. FED faiz artışına giderse piyasalar nasıl etkilenecek. Yatırımcılar, Fed'in faiz artırımı takvimine dair haberlere dair bir mesaj verilip verilmeyeceğini kavramak amacıyla bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş bu konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. ''Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Önümüzdeki haftalarda ben döviz kurlarında gerileme bekliyorum. Gram altın Şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir'' şeklinde konuştu.
ALTIN İÇİN TARİH VERİLDİ
İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed'in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Altın fiyatları aslında Rusya, Ukrayna krizi ve Fed arasında sıkıştı. Bakalım Fed mi baskın olacak yoksa Ukrayna gerilimi mi baskın olacak? Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Önümüzdeki haftalarda ben döviz kurlarında gerileme bekliyorum. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir. Altın alacakların şubat ayını beklemesi gerektiğini düşünüyorum.
Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 13:11 itibarıyla yüzde 0.12 oranında yükselişle 790,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 344 liradan işlem görüyor.
ALTINDA YÜKSELİŞ HAREKETİ GEÇİCİ
Yeni seneye başladık ve senenin ilk ayını bitirmeye on gün kaldı. Ocak ayı bağlamında en çok konuşulan husus hiç kuşkusuz ABD Merkez Bankası (Fed) oldu. Geçtiğimiz sene için başlayan Fed öyküsü yeni senede da son sürat devam ediyor. Fed'in ne vakit faiz artırmaya başlayacağını bekleyen piyasalar, belirtiler bilgiler ve Fed üyelerinden gelen sözlü yönlendirmelerle beklentiyi şekillendirmeye çalışıyor.