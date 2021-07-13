Altın fiyatları son dakika kriz geçirtmeye başladı! Birkaç güne yerden toplanacak! Böyle bir fırsat bir daha gelmez! Neler oluyor? 14-22 ayar bilezik fiyatları

Dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarından sonra ise güncel altın fiyatları merak edildi. Bizlerde takvim.com.tr olarak sizlere güncel olarak altın fiyatlarını hazırladık. Haberimizi okumaya devam ederek; çeyrek, gram, yarım, cumhuriyet gibi altın fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 500 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1801 dolar seviyesinde bulunuyor. Beklentisinin dolar endeksinde beklenen ana trend yükselişinin 2022 yılına sarkması yönünde olduğunu belirten Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Bu senaryo dahilinde de ons altın fiyatının zayıf dolardan destek bulmasını ve 1816 dolar ile 1849 dolar seviyelerini aşması halinde 1900 dolar testini yeniden yapmasını bekliyorum" dedi.