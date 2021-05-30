Altın fiyatları son dakika kral tacını taktı! Bir boğa piyasası başladı! Bundan geri dönüş olmayacak! Tam tamına o tarihe dikkat!
Peş peşe açıklandı. Geri dönüş yok... Almayan bin pişman! Altında son haftalarda yaşanan yükseliş bazı uzmanlarca yeni bir boğa piyasasının başladığı şeklinde yorumlanıyor. Correlation Economics yazarlarından Albert Sung, ABD'de Sefalet Endeksi'nin yükseldiğini, altında kurumsal yatırımcıların yeniden sahneye çıktığını, Çin ve Hindistan'ın altın alımlarını ikiye katlandığına dikkat çekerek altında iki yıl sürmesi beklenebilecek bir boğa piyasasının sinyallerinin geldiğini ifade ediyor. Güncel olarak fiyatları değişen altın fiyatları için ise uzmanlardan kritik açıklamalar arka arkaya geldi. Altın fiyatlarının uzun bir süre boyunca düşüş yaşamayacağını açıklayan bilirkişiler gram ve çeyrek altın fiyatlarının üzerinde durmaya başladı.
Küresel piyasalardaki karışıklık altının cazibesini artırdı. Sarı maden, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya'nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte son dört ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor. Uzmanlara göre 'güvenli liman' talebiyle 1.890 dolara kadar ulaşmayı başararak yeniden moda olan altının pusulası 1.900 doların üzerini gösteriyor. Bu yolda, değerli metalin önündeki en büyük engel ise dolar ve artan tahvil faizi. Özellikle son zamanlarda kripto paranın ilgi çekmesiyle birçok kişi kripto paraya yatırım yapmış ve daha sonra fiyatları çakılınca pişman olmuşlardı. Kripto para yatırımından vazgeçen birçok kişi yeniden "Ana baba usulü" altın yatırımına geçmişti.
SON BİR AYDA 100 DOLAR ARTTI
Doların zayıflamasından ve artan enflasyon baskısından destek bulan altının ons fiyatı ocak sonundan bu yana en yüksek düzeyi gördü. Son 1 ay içinde fiyatlar yüzde 5'ten fazla artarak 100 dolar yükseldi. Yüzde 1.70 seviyesinin üzerini gören 10 yıl vadeli ABD tahvil faizinin bu bölgede çok fazla kalıcı olmayarak yönünü yeniden aşağı çevirmesi ve ABD'de göstergelerin beklentileri karşılayamayarak ekonominin desteğe ihtiyaç duymaya devam ettiğini göstermesi ons altına yaradı.
ALTINDA YUKARI YÖNLÜ SERT BİR KIRILMA OLABİLİR
Diğer taraftan ise altın kripto para piyasalarındaki sert düşüşten nemalanıyor. Başta Bitcoin ve Etherium olmak üzere kripto paraların birkaç gün içinde yüzde 40'tan fazla değer kaybetmesi, bu piyasadan çıkan paranın güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor.