Altın fiyatları son dakika kral tacını taktı! Bir boğa piyasası başladı! Bundan geri dönüş olmayacak! Tam tamına o tarihe dikkat!

Küresel piyasalardaki karışıklık altının cazibesini artırdı. Sarı maden, küresel toparlanmanın sekteye uğrayacağına dair endişeler ve Asya'nın belirli kısımlarında artan vaka sayılarıyla birlikte son dört ayın zirvesine yakın bir seviyede bulunuyor. Uzmanlara göre 'güvenli liman' talebiyle 1.890 dolara kadar ulaşmayı başararak yeniden moda olan altının pusulası 1.900 doların üzerini gösteriyor. Bu yolda, değerli metalin önündeki en büyük engel ise dolar ve artan tahvil faizi. Özellikle son zamanlarda kripto paranın ilgi çekmesiyle birçok kişi kripto paraya yatırım yapmış ve daha sonra fiyatları çakılınca pişman olmuşlardı. Kripto para yatırımından vazgeçen birçok kişi yeniden "Ana baba usulü" altın yatırımına geçmişti.