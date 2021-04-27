Altın fiyatları son dakika kaptırdı gidiyor dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram altın tüm yatırımcılara resti çekti! Neler oluyor?

Çeyrek ve gram altın tüm yatırımcılara resti çekti! Neler oluyor? Emin liman olarak öğrenilen altının alış ve satış maliyetleri farklılık yaşadı. Ülkemizde özellikle altın yatırımının öbür yatırımlarına göre daha çok seçim edildiği öğrenilen bir gerçek. Döviz kurlarına ve alış - satış maliyetlerine göre gün içinde bir hayli farklılık yaşayan altın maliyetlerinde büyük bir depem yaşandı. Çeyrek altın maliyetleri rekor seviyelere erişirken, gram altın maliyetleri ise tüm yatırımcılarına restini çekti. Altın fiyatlarındaki değişiklikler devam ediyorken özellikle altın fiyatlarını merak edenler konu hakkında birçok araştırma yapıyor. Altın fiyatlarındaki artış ve azalış dikkatleri üzerine çekerken güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.

27.04.2021 08:29 - Son Güncelleme: 27.04.2021 08:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





