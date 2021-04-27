Altın fiyatları son dakika kaptırdı gidiyor dur durak bilmiyor! Çeyrek ve gram altın tüm yatırımcılara resti çekti! Neler oluyor?
Çeyrek ve gram altın tüm yatırımcılara resti çekti! Neler oluyor? Emin liman olarak öğrenilen altının alış ve satış maliyetleri farklılık yaşadı. Ülkemizde özellikle altın yatırımının öbür yatırımlarına göre daha çok seçim edildiği öğrenilen bir gerçek. Döviz kurlarına ve alış - satış maliyetlerine göre gün içinde bir hayli farklılık yaşayan altın maliyetlerinde büyük bir depem yaşandı. Çeyrek altın maliyetleri rekor seviyelere erişirken, gram altın maliyetleri ise tüm yatırımcılarına restini çekti. Altın fiyatlarındaki değişiklikler devam ediyorken özellikle altın fiyatlarını merak edenler konu hakkında birçok araştırma yapıyor. Altın fiyatlarındaki artış ve azalış dikkatleri üzerine çekerken güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,84 azalışla 473,20 TL'den tamamlandı. Peki, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Altın piyasasında son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar ve altın piyasasında son durum... Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.779,20 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 477 bin liradan tamamladı.
Dolar/TL kurunda hareketlilik sürerken altın için 1.79 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak gösteriliyor. Piyasalarda gözler FED verilerine çevrildi. Bu hafta ABD'de gerçekleşecek olan FED faiz toplantısı ve içeride açıklanacak olan TCMB Enflasyon Raporu piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
ALTININ ONSU 1.779,20 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.779,20 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 477 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3237 lira, satışta 8,3570 lira olarak açıkladı.
TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2636 lira, satışta 8,2967 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2078, sterlin/dolar paritesi 1,3884, dolar/yen paritesi de 108,15 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,31 düşüşle 65,20 dolardan işlem görüyor.
SON İKİ AYDA EN DÜŞÜK SEVİYE GÖRÜLDÜ
Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde ise şöyle denildi: "Geçtiğimiz hafta 1.798 seviyesini test eden değerli maden haftanın son iki işlem günündeki kar satışlarıyla karşılaştı ve haftayı 1.777 seviyesinde kapattı. Küresel ekonomiye yönelik iyimser beklentiler risk iştahını desteklerken, dolar endeksi (DXY) yaklaşık son iki ayın en düşüğünde.
ABD on yıllık tahvil faizi de %1,60'ın altında.