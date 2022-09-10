Altın fiyatları son dakika deprem etkisi yarattı! Gram, çeyrek ve ons altın almak için o tarih verildi! Elinde 1 gram bile altını olan acil baksın

Ons altın bağlamında kritik seviyeleri ve tahminini aktaran Philip Streible, "Ons altın amacıyla 50 günlük dinamik ortalama 1.783 dolar düzeyinde oluştu. Direnç noktasının ise 1.830 Dolar düzeyi olduğunu görüyoruz. Yani bunun manası gayet açık. Ons altın 1.783 Dolar üstünde tutunmayı başaramazsa 1.772 Dolar noktasına doğru düşecektir. Şu anda bu nokta uzak görünse de imkânsız değil. Bunun terse dönüp altın rallisi başlaması amacıyla haftalık kapanışta 1.825 Dolar noktasını görmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.