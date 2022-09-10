Altın fiyatları son dakika deprem etkisi yarattı! Gram, çeyrek ve ons altın almak için o tarih verildi! Elinde 1 gram bile altını olan acil bakın
Altın pazarı ile ilgili görüş belirten analist Blue Line Futures Pazar Stratejisti Philip Streible ise, "Hisse senedi piyasası altın pazarında para çekerek bir ralli inşa ediyor. Altın pazarında büyük bir risk bulunuyor. Altından para kazananlar borsaya doğru kayıyorlar. Ons altın 1.850 Dolar civarını geçememesi beni endişelendiriyor. Dolar endeksi değer kaybetti ama ons altın bundan yeteri kadar yararlanamadı. Oysa bir kırılma gerçekleşebilecek pazar vardı. Ons altının adil sayısal değeri şu anda 1.850 Dolar seviyesidir. Eğer yukarı çıkamıyorsak yön her an aşağıya dönebilir." dedi. Şu sıralarda gram altın 1007 TL'den çeyrek altın ise 1675 TL'nin üstünde satılıyor. Son hali merak edenler amacıyla 10 Eylül 2022 Cumartesi serbest pazar güncel altın fiyatları...
Ons altın bağlamında kritik seviyeleri ve tahminini aktaran Philip Streible, "Ons altın amacıyla 50 günlük dinamik ortalama 1.783 dolar düzeyinde oluştu. Direnç noktasının ise 1.830 Dolar düzeyi olduğunu görüyoruz. Yani bunun manası gayet açık. Ons altın 1.783 Dolar üstünde tutunmayı başaramazsa 1.772 Dolar noktasına doğru düşecektir. Şu anda bu nokta uzak görünse de imkânsız değil. Bunun terse dönüp altın rallisi başlaması amacıyla haftalık kapanışta 1.825 Dolar noktasını görmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Altın fiyatlarında petrol etkisi
Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerinin gerilemesi ve doların dünyada güç kaybetmesinden destek bularak günümüz işlemlerde 1722 dolara kadar yükseldi. Brent petrol fiyatlarının 8 ayın en düşük oranına gerilemesiyle, küresel enflasyon oranlarında düşüş bekleniyor. Bu da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımında süratini azaltabileceği manasına geldiğinden, tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde baskı yaratıyor. Test korelasyon etkisiyle de altın fiyatları yükseliyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) 'Bej Kitap' raporunda, gelecekteki ekonomik büyüme amacıyla görünümün genel olarak zayıf kaldığı değerlendirmesinde bulunuldu. Fed faiz kararını 21 Eylül'de açıklayacak. Piyasalar bugün ise, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını takip edecek.
Analistlerden altın fiyat tahminleri!
Altın fiyatlarının belirleyicisinin ABD ekonomisi bulunduğu biliniyor. Dolar güç kazandıkça altın güç kaybediyor. Bundan ötürü da FED'in faiz artırımları altın piyasasını şoka uğratıyor. FED faiz artırımı yaptıkça güçlenen dolar ile altın piyasasında kopuşlar hızlanarak fiyat gerilemelerine niçin oluyor. FED Eylül ayında yeni bir faiz kararı verecek. Bu kararın ise 75 baz puan faiz artırımı olmasına bundan sonra net gözüyle bakılıyor.
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Dünyanın ünlü finans kuruluşlarından olan TD Securities'in kıdemli analistleri altın fiyatlarına dair yeni bir değerlendirme yaptılar. Deneyimli analistler yayınladıkları değerlendirmede, "Altın fiyatlarını etkileyen çok değişik değişkenler bulunuyor. ABD istihdam bilgileri altın fiyatlarındaki düşüşü durdurdu. Fakat bu yükseliş amacıyla yeterli olamadı. FED'in faiz artırımlarına devam edecek olması altın piyasasını tedirgin ediyor. Şu anda ons altın 1.710 dolar civarında fiyatlanıyor ve Eylül ayı bağlamında ons altın amacıyla 1.675 dolar sürpriz bir rakam olmayacaktır." denildi.