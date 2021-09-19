Altın fiyatları son dakika alanları havalara uçurdu! Yeni alacaklara şok darbe! Gören donakalıyor... 14-18 ve 22 ayar altın bilezik ve çeyrek altın...

Altın fiyatları uzun vakit ardından ilk kez yükselişe geçti. Uzun zamandan beri adeta yasa giren yatırımcılar, bu yükselişle eş güdümlü geleceğe yönelik daha da süratli bir yükseliş olacağı düşüncesiyle adeta mutluluktan havalara uçarken, düşükken alım fırsatını değerlendiremeyen alacak şahıslar ise büyük bir vuruş yaşadı. Çoğu kişi, daha da yükselmeden şuandan alıma başladı. Peki, 19 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 484 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1751 dolar civarında bulunuyor. İşte aracı kurumların analizleri...