Altın fiyatları son dakika alanları havalara uçurdu! Yeni alacaklara şok darbe! Gören donakalıyor... 14-18 ve 22 ayar altın bilezik ve çeyrek altın...
Yeni alacaklara şok darbe! Gören donakalıyor... 19 Eylül altın fiyatları son derece sık bir şekilde araştırılıyor. 19 Eylül Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusu gündeme bomba gibi düşüp, ortalığı sallarken fiyatlara yönelik her bireyin aklı fikri yükseliş mi, yoksa düşüş mü olduğuydu. Buna dair; son dakika altın fiyatını gören yatırımcılar havalara uçtu, alım fırsatını değerlendiremeyen, beklemede olanlar ise son derece üzüldü. Vakit kaybetmek istemeyenler, şuandan alım yaparken; yine düşeceği fikrine girenler ise beklemeye devam ediyor. Peki, 19 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Eylül altın fiyatları...
Altın fiyatları uzun vakit ardından ilk kez yükselişe geçti. Uzun zamandan beri adeta yasa giren yatırımcılar, bu yükselişle eş güdümlü geleceğe yönelik daha da süratli bir yükseliş olacağı düşüncesiyle adeta mutluluktan havalara uçarken, düşükken alım fırsatını değerlendiremeyen alacak şahıslar ise büyük bir vuruş yaşadı. Çoğu kişi, daha da yükselmeden şuandan alıma başladı. Peki, 19 Eylül güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 484 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1751 dolar civarında bulunuyor. İşte aracı kurumların analizleri...
Altının ons fiyatı, dün ABD'de perakende satış bilgilerinin kuvvetli gelmesi sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımı azaltımı (tapering) amacıyla elini rahatlatmasıyla sert gerilerken yeni günde toparlanma çabasında... Ons altın fiyatı dün, 1796 dolar seviyesinden 1745 dolar civarına kadar gerilerken; haftanın son işlem gününe 1753 dolardan başladı. Ons altın bugün amacıylade en yüksek 1767 doları; en düşük ise 1749 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.10 oranında düşüşle 1751 dolardan işlem gördü.
Gram altının fiyatı, dün ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle 477 lira seviyesine kadar gerilerken, yeni günde yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 488,34 lira seviyesini, en düşük ise 480,15 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 16.35 itibarıyla yüzde 0.29 oranında yükselişle 483,37 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 787 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 220 liradan işlem görüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 480 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 482 lira seviyesinden başlamıştı.
1760 DOLAR ÜZERİNDE KALICILIK ÖNEMLİ
Dün 1750 dolar desteğine kadar geri çekilen altın bugün toparlanma çabası içerisinde ve yaklaşık 7 dolar primle 1760 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
1760 dolar üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir ve daha önce uzun süre işlem gördüğü 1780-1800 dolar bandına yerleşebilir. 1780 seviyesi ve 1798 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama altın için takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor.
YÜKSELİŞLER SINIRLI KALABİLİR
Ziraat Yatırım
Dün ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerden iyi gelmesi dolar güçlenmesiyle sonuçlandı. Bir süredir yön bulmakta zorlanan değerli maden de dolardaki yükseliş sonrasında sert satışlarla karşılaştı ve günü yüzde 2,2 oranında değer kaybıyla 1.753,5 seviyesinden tamamladı.