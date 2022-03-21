💥Altın fiyatları sarpa sardı! Ortalık toz duman! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Bunu sakın yapmayın! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
💥 Altın fiyatları sarpa sardı! Ortalık toz duman! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Bunu sakın yapmayın! Altın, Haziran ayından beri en büyük haftalık düşüşünü yaşaması ardından yatırımcıların ABD'nin maddi sıkılaşması siyasetini karşısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirmesiyle haftaya yükselişle girdi. Spot altın, haftanın ilk işlemlerinde 1.928 doları test etti. Fed'in 2018'den bu yana ilk kez faiz artırmasıyla geçen hafta altın yüzde 3,4 düşüş kaydetmişti. Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in enflasyonu denetim altına alabilmesi amacıyla kredi faizlerini yetkililerin daha evvel öngördüğü rakamlardan daha çok yükselterek yüzde 4-5 seviyelerine çekmesi gerekliliğini belirtti.
💥Altın Fed'in geçen hafta 2018'den beri ilk kez faiz artırmasıyla Haziran ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetmesi ardından haftanın ilk işlemlerinde yükseliş kaydetti. Eski Hazine Bakanı Summers ABD'nin enflasyonu denetim altına alabilmesi amacıyla faizleri beklenenden daha çok yükseltmesi gerekliliğini açıkladı.
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ALTIN FİYATLARINDA SAVAŞ VE ENFLASYON ETKİSİ
Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed'in enflasyonu denetim altına alabilmesi amacıyla kredi faizlerini yetkililerin daha evvel öngördüğü rakamlardan daha çok yükselterek yüzde 4-5 seviyelerine çekmesi gerekliliğini belirtti. Savaşla alakalı gelen karışık mesajlar da yatırımcıların kararları üstünde etkili oluyor. Rusya kuşatılmış halde olan liman kenti Mariupol'un teslim olmasını talep eder iken Ukrayna Başkanı Zelenskiy'nin danışmanlarından biri Rus kuvvetlerinin daha yıkıcı ağır silahlar kullanmaya başladığını kaydetti.
Türkiye'nin iki tarafın görüşmelerde gelişme sağladığını açıklaması ardından savaşı sonlandırılmasıyla alakalı görüşmelere Pazartesi günü devam edilmesi bekleniyor. Güvenli varlıklardan olan Altın fiyatları yaşanan savaş, çoğalan enflasyon ve yavaşlayan büyüme sonunda destek bulmaya devam ediyor.
"Altın fiyatlarını destekleyerek orta vadede potansiyel olarak daha yüksek fiyatlardan prosedür görmesini gerçekleştiren ana neden stagflasyon riski" diyen CMC Markets Analisti Kelvin Wong, "Fed şimdiye dek öngörülen enflasyon beklentilerini düşürmekte başarısız oldu" değerlendirmesinde bulundu.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN UYARISI
Altın yatırımı gerçekleştirmek her bireyin severek yaptığı bir yatırım türüdür. Ama altına çok yüksek rakamlardan sık sık giriş gerçekleştirmek çok da doğru değildir. Her ne kadar uzun soluklu altın yatırımı yapacak olsanız da başka bütün yatırım yollarında bulunduğu gibi düştükçe alım gerçekleştirmek çok daha doğru olacaktır.