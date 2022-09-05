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Haberler Ekonomi Altın fiyatları sarpa sardı! Gram altında beklenmedik hareket: Herkesin gözü orada! Altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları sarpa sardı! Gram altında beklenmedik hareket: Herkesin gözü orada! Altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda her zaman güvenli liman olarak görülen altına yapılan yatırımdan vazgeçilmiyor. Altın fiyatları son üç haftadır peş peşe düşüşe geçerken yeni haftaya da düşüşle başladı. Milyonlarca yatırımcı ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika ilerlemeler her bireyin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Tam altın kaç TL? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

takvim.com.tr
05.09.2022 09:40 - Son Güncelleme: 05.09.2022 09:42
Altın fiyatları sarpa sardı! Gram altında beklenmedik hareket: Herkesin gözü orada! Altın fiyatı bugün ne kadar?

Piyasalarda yaşanan ani ve sert iniş çıkışlar yatırım aralarına da yansırken son derece sert bir düşüş sürdüren altın fiyatları ardından toparlanma sürecine işlemiş ve kayıplarını süratli bir şekilde telafi etmişti. Uluslararası piyasada 1600 dolar oranına kadar geri çekilen ons altının fiyatı kendisini tekrardan 1700 dolar oranına taşımıştı. Ons altının fiyatı 1.711,93 dolar oranına çıktı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın, gremse altn, Atabeşli, Ata altın ne kadar? Elinde 1 gram bile altını olan acil baksın!

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Altın fiyatları sarpa sardı! Gram altında beklenmedik hareket: Herkesin gözü orada! Altın fiyatı bugün ne kadar?

İç piyasada ise hem uluslararası piyasada artan ons altının fiyatı hem de dolar kurundan destek alan gram altının fiyatı tekrardan bin TL barajını aşmayı başardı. Gram altının fiyatı 1,000,90 TL civarını görmeyi başarırken çeyrek altının alış fiyatı 1.649 TL ve satış fiyatı ise 1.668 TL oldu.

Altın fiyatları sarpa sardı! Gram altında beklenmedik hareket: Herkesin gözü orada! Altın fiyatı bugün ne kadar?

İslam Memiş'ten önemli altın açıklaması

Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, altın ve gümüş gibi kıymetli emtiaların FED doğrultusundan yoğun bir baskı altında tutulduğunu söyleyerek jeopolitik tehlikeler ve resesyon riskinin altın fiyatlarını yukarıya yönlü desteklediğini söyledi.

Altın fiyatları sarpa sardı! Gram altında beklenmedik hareket: Herkesin gözü orada! Altın fiyatı bugün ne kadar?

İslam Memiş 2022 sene sonu dolar kuru tahmini olarak 20-21 TL aralığını verirken 2023 sene başı altın tahmini olarak ise 1.450 TL rakamının halen masada olduğunu söyledi.

Altın fiyatları sarpa sardı! Gram altında beklenmedik hareket: Herkesin gözü orada! Altın fiyatı bugün ne kadar?

Ons altındaki fiyat düşüşlerini değerlendiren İslam Memiş, "Ons altına çok kuvvetli bir baskı uygulanıyor. FED'den gelen son değerlendirmeler ABD ekonomisinde işlerin pek yolunda gitmemesine karşın alınan tedbirlerle dolar endeksi rekorlar kırmaya devam ediyor.

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