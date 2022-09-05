Altın fiyatları sarpa sardı! Gram altında beklenmedik hareket: Herkesin gözü orada! Altın fiyatı bugün ne kadar?

Piyasalarda yaşanan ani ve sert iniş çıkışlar yatırım aralarına da yansırken son derece sert bir düşüş sürdüren altın fiyatları ardından toparlanma sürecine işlemiş ve kayıplarını süratli bir şekilde telafi etmişti. Uluslararası piyasada 1600 dolar oranına kadar geri çekilen ons altının fiyatı kendisini tekrardan 1700 dolar oranına taşımıştı. Ons altının fiyatı 1.711,93 dolar oranına çıktı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın, gremse altn, Atabeşli, Ata altın ne kadar? Elinde 1 gram bile altını olan acil baksın!