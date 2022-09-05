Altın fiyatları sarpa sardı! Gram altında beklenmedik hareket: Herkesin gözü orada! Altın fiyatı bugün ne kadar?
Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda her zaman güvenli liman olarak görülen altına yapılan yatırımdan vazgeçilmiyor. Altın fiyatları son üç haftadır peş peşe düşüşe geçerken yeni haftaya da düşüşle başladı. Milyonlarca yatırımcı ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika ilerlemeler her bireyin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Tam altın kaç TL? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.
05.09.2022 09:40 - Son Güncelleme: 05.09.2022 09:42
Piyasalarda yaşanan ani ve sert iniş çıkışlar yatırım aralarına da yansırken son derece sert bir düşüş sürdüren altın fiyatları ardından toparlanma sürecine işlemiş ve kayıplarını süratli bir şekilde telafi etmişti. Uluslararası piyasada 1600 dolar oranına kadar geri çekilen ons altının fiyatı kendisini tekrardan 1700 dolar oranına taşımıştı. Ons altının fiyatı 1.711,93 dolar oranına çıktı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın, gremse altn, Atabeşli, Ata altın ne kadar? Elinde 1 gram bile altını olan acil baksın!