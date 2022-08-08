Altın fiyatları sarpa sardı! Gram altın için o tarih işaret edildi! Altında deprem! Alınmalı mı, satılmalı mı? 8 Ağustos altın fiyatları
Alınmalı mı, satılmalı mı? 8 Ağustos altın fiyatları... Altın, yatırımcıların Fed'in fiyat baskılarını denetim altına alabilmek amacıyla faiz artışlarına devam edeceği açıklamalarını değerlendirmesiyle 4 haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Swap piyasalarında meydana gelen Fed fiyatlamaları ise altında ralliyi zorlayan neden olarak öne çıkıyor. Güne 1.765 dolardan başlayan ons altının spot fiyatı 1.770 dolar seviyesinde dengelendi. Spot altın, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin piyasalarda oluşturduğu gerilim ardından güvenilir varlıklara olan talebin yükselmesi ile Çarşamba günü yüzde 0,3 yükselerek 4 haftanın zirvesine yakın seyretmişti.
Uzun bir vakit 900 liralarda seyir eden gram altın geçen günlerde 1000 liraları yine gördü. Bugün itibarıyla 1032 liradan satılan gram altın yatırımcılarını ve vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca da işler ekonomist ve ekonomist eksperlerine düşüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar ise bu öngörülere kilitlenmiş durumda. Altının ons fiyatı, 'güvenli liman' etkisinden aldığı destekle 1 ayın en yüksek oranına kadar yükseldi. Ons altındaki yükselişte; ABD-Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerginliğin jeopolitik riski artırması ve dünyada enflasyonist riskin önüne geçilememesinin neticesi olarak küresel resesyon kaygılarının artması etkili oluyor. İşte 22 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise öngörülerine kaldığı yerden devam ediyor. Memiş, bu kez de bilhassa elinde reşat altın sahip olan vatandaşlar bağlamında müjdeyi verdi. Memiş, müjdeyi verdi lakin çok mühim bir not da ekledi.
ARTIK 22 AYAR OLDU!
"Ben bu sisteme girmediğimi, desteklemediğimi daha evvel söylemiştim" diyen İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile şu cümleleri kullandı:
"Size bir şey söyleyeyim;