Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Altın fiyatları şaha kalktı! Altın şoktan şoka soktu! Alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın...

Altın fiyatları şaha kalktı! Altın şoktan şoka soktu! Alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın...

Altın alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı ne oldu? Altın fiyatları, Dün Rusya'nın Doğu Ukrayna'ya askeri birliklerini göndermesiyle Ukrayna'nın olağanüstü hâl ilan etmesi ve Batılı devletlerin Rusya'ya yaptırım uygulamasının sonrasında yatırımcıların güvenilir liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle yükselerek haftanın başında görülen dokuz ayın doruk oranına yaklaşmıştı. Altın doğrultusunda kuvvetli yükselişler oluşurken kripto paralarda çöküş yaşanmaya başladı. Ons altın, Ukrayna'daki patlamalarla eş güdümlü 1931 dolara kadar yükseliş gösterdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bu aşamada artarak 1,942 dolara yükseldi. Gram altın dün güne 843 liradan başlamasının sonrasında 841 lira ile kapanış göstermişti.

takvim.com.tr
24.02.2022 09:12 - Son Güncelleme: 24.02.2022 09:45
Altın fiyatları şaha kalktı! Altın şoktan şoka soktu! Alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı...

Putin, Donbas'a askeri harekat başlatınca dünyada ve iç piyasalarda yukarıya yönlü hareketlilik başladı. İlk refleks olarak gram altın 840 liradan 864 liraya yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenilir liman olarak görülen altına isteği artırıyor. Hafta başında bir senenin zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Fakat Rusya'nın adeta işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı Kasım 2020'den bu yana en yüksek civara çıkarak 1943 dolar oldu. Brent petrolde de yukarıya yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de brent petrolün varil fiyatı 101 dolar oranına yükseldi. Dolar/TL ise güne 13.80 civarında başladı. Euro/TL de 15.50'nin üstünde seyrediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatları şaha kalktı! Altın şoktan şoka soktu! Alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı...

ONS ALTIN

Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenilir liman olarak görülen altına isteği artırıyor. Hafta başında bir senenin zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Fakat Rusya'nın adeta işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı Kasım 2020'den bu yana en yüksek civara çıkarak 1943 dolar oldu.

Altın fiyatları şaha kalktı! Altın şoktan şoka soktu! Alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı...

GRAM ALTIN

Gram altın dün güne 843 liradan başlamasının sonrasında 841 lira ile kapanış göstermişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden altının gram fiyatı bu sabah ise yüzde 2,5'e yakın değer kazanarak 865 liraya yaklaştı

Altın fiyatları şaha kalktı! Altın şoktan şoka soktu! Alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı...

ALTINDA 1.5 YIL SONRA İLK

Dünyanın izlediği harekat ardından piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardındannda ilk kez bin 940 civarını aştı. Gram altın da ons altında yaşanan ilerlemelerle birlikte 860 liranın üzerini gördü.

Altın fiyatları şaha kalktı! Altın şoktan şoka soktu! Alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı...

ALTINI OLANLAR UYARILDI

Algı ve manipülasyonla elinizdeki varlıkları almaya çalışacaklar. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı olun, sepet yapın ve pariteyle prosedür yapın. Ne bir harp çıktı ne de fiyatlarda agresif şekilde bir dalgalanma oldu. Sadece emtia fiyatlarına bilerek ve isteyerek ralli yaptırdılar. Daha sonra da bir bakıyorsunuz görüşmeler devam edecek; Biden ve Putin telefon görüşmesi yapacak diye haber akışı geliyor.

SON DAKİKA