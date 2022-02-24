Altın fiyatları şaha kalktı! Altın şoktan şoka soktu! Alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın...
Altın alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı ne oldu? Altın fiyatları, Dün Rusya'nın Doğu Ukrayna'ya askeri birliklerini göndermesiyle Ukrayna'nın olağanüstü hâl ilan etmesi ve Batılı devletlerin Rusya'ya yaptırım uygulamasının sonrasında yatırımcıların güvenilir liman olarak görülen varlıklara yönelmesiyle yükselerek haftanın başında görülen dokuz ayın doruk oranına yaklaşmıştı. Altın doğrultusunda kuvvetli yükselişler oluşurken kripto paralarda çöküş yaşanmaya başladı. Ons altın, Ukrayna'daki patlamalarla eş güdümlü 1931 dolara kadar yükseliş gösterdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bu aşamada artarak 1,942 dolara yükseldi. Gram altın dün güne 843 liradan başlamasının sonrasında 841 lira ile kapanış göstermişti.
Putin, Donbas'a askeri harekat başlatınca dünyada ve iç piyasalarda yukarıya yönlü hareketlilik başladı. İlk refleks olarak gram altın 840 liradan 864 liraya yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenilir liman olarak görülen altına isteği artırıyor. Hafta başında bir senenin zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Fakat Rusya'nın adeta işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı Kasım 2020'den bu yana en yüksek civara çıkarak 1943 dolar oldu. Brent petrolde de yukarıya yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de brent petrolün varil fiyatı 101 dolar oranına yükseldi. Dolar/TL ise güne 13.80 civarında başladı. Euro/TL de 15.50'nin üstünde seyrediyor.
ONS ALTIN
Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir çatışma güvenilir liman olarak görülen altına isteği artırıyor. Hafta başında bir senenin zirvesini gören ons altın fiyatı dün ılımlı bir havaya bürünerek 1895 dolar seviyelerine geri dönmüştü. Fakat Rusya'nın adeta işgali başlatmasıyla ons altın fiyatı Kasım 2020'den bu yana en yüksek civara çıkarak 1943 dolar oldu.
GRAM ALTIN
Gram altın dün güne 843 liradan başlamasının sonrasında 841 lira ile kapanış göstermişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden altının gram fiyatı bu sabah ise yüzde 2,5'e yakın değer kazanarak 865 liraya yaklaştı
ALTINI OLANLAR UYARILDI
Algı ve manipülasyonla elinizdeki varlıkları almaya çalışacaklar. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı olun, sepet yapın ve pariteyle prosedür yapın. Ne bir harp çıktı ne de fiyatlarda agresif şekilde bir dalgalanma oldu. Sadece emtia fiyatlarına bilerek ve isteyerek ralli yaptırdılar. Daha sonra da bir bakıyorsunuz görüşmeler devam edecek; Biden ve Putin telefon görüşmesi yapacak diye haber akışı geliyor.