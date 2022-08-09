Altın fiyatları resmen patladı! Rüzgar tersine döndü! Altın almak ve satmak için o tarihi bekleyin! 9 Ağustos 2022 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Ons altın bugün içinde en yüksek 1779 doları, en düşük 1771 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,11 oranında yükselişle 1777 dolardan hareket ediyor. Gram altın fiyatları, geçen haftayı 1022 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ikinci prosedür gününe 1024 lira civarından başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 1027,43 lira civarını, en düşük ise 1019,43 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 13:08 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1026,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1691 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 957 liradan satılıyor.