Altın fiyatları resmen patladı! Rüzgar tersine döndü! Altın almak ve satmak için o tarihi bekleyin! 9 Ağustos 2022 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Son dakika altın fiyatları için haberler kıyıda köşede altını olanlar tarafından merakla araştırılıyor. ons altın fiyatı şu dakikalarda 1777 dolar civarında bulunuyor. Gram altın fiyatı ise, aynı dakikalarda 1026 lira civarında hareket ediyor. Altının ons fiyatı geçen hafta cuma günü belirtiler ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesi ile baskı altına girdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının yol haritasını belirlerken enflasyon verisiyle birlikte izlediği en mühim veri olan tarım dışı istihdam verisinin kuvvetli gelmesi ile, Fed'den eylül ayı toplantısından gelecek faiz artırımı 75 baz puan olarak öne çıktı.
Ons altın bugün içinde en yüksek 1779 doları, en düşük 1771 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,11 oranında yükselişle 1777 dolardan hareket ediyor. Gram altın fiyatları, geçen haftayı 1022 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ikinci prosedür gününe 1024 lira civarından başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 1027,43 lira civarını, en düşük ise 1019,43 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 13:08 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1026,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1691 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 957 liradan satılıyor.
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise öngörülerine kaldığı yerden devam ediyor. Memiş, bu kez de bilhassa elinde reşat altın sahip olan vatandaşlar bağlamında müjdeyi verdi. Memiş, müjdeyi verdi lakin çok mühim bir not da ekledi.
ARTIK 22 AYAR OLDU!
"Ben bu sisteme girmediğimi, desteklemediğimi daha evvel söylemiştim" diyen İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile şu cümleleri kullandı:
"Size bir şey söyleyeyim;