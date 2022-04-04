⚡Altın fiyatları resmen kafayı yedi! Baş döndürecek gram altından ters köşe! Uzmanlar uyardı: O tarih verildi! Çeyrek, yarım gram altın kaç TL?
⚡Baş döndürecek gram altından ters köşe! Uzmanlar uyardı: O tarih verildi! Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcılarını tedirgin etmeye devam eder iken bilhassa de Rusya ile Ukrayna arasında kurulan barış masası fiyatları aşağı yönlü baskılamaya uğramıştı. Yükselen enflasyon rakamları doğrultusundan desteklenen fakat FED faiz artırımı tehdidi ile karşı karşıya kalan altın fiyatları amacıyla eksprlerin yorumları ve tahminleri de değişti. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamların takibi yapılabiliyor. Ons altın 2 bin dolar seviyelerinden uzaklaşarak bin 900 dolar seviyelerinde prosedür görüyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı rakamlar....
⚡Dünyanın bugüne kadar hiç yaşamadığı bir ortamdan geçtiğini bildiren ekonomistler ve stratejistler bu amaçla bütün ezberlerin bozulduğunu ve piyasaların bundan sonra değişik reaksiyonlar verdiğini belirttiler. Eskiden FED faiz artırımı açıkladığı anda doların yükselerek altının düşeceği belirtilirken yeni dünyanın finans piyasasında ise enflasyon rakamlarının bütün dengeleri değiştirdiği belirtiliyor.
EZBER BOZAN ALTIN YORUMLARI
Konu ile ilgili peş peşe açıklamalar gelir iken yerli eksperler kadar yabancı eksper yorumları da ilgiyle takip ediliyordu. Başarılı tahminler ile ünlenen Pazar analisti Jordan Roy-Byrne yapmış bulunduğu son yorumu ile altın fiyatlarında 7 yıldır yassı bir piyasa yaşandığını
Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış bulunduğu değerlendirmesinde külçe altın fiyatlarının düşmesine karşın madencilik maliyetlerinin arttığına ilgi çekti. Madencilerin külçe fiyatından daha çok düşmesinin unsurunu çifte vuruşa bağlayan ünlü analist büyük bir dip ya da çıkış hamleleri döneminde bu hareketin yaşandığını ve kırılma habercisi bulunduğunu söyledi.
Başarılı stratejist altının tarihin en mühim 3 kırılmasından birinin eşiğinde bulunduğunu söyleyerek ons altın fiyatının 2 bin 100 dolar civarını aşması ve bu seviyeyi kırması durumunda 3 bin dolarlık yukarıya yönlü amacıne ulaşacağını, ardından ise 4 bin dolarlık amacı tetikleyebileceğini iddia etti. Yukarı yönlü patlayıcı bir potansiyeli bulunduğu belirti edilen altın fiyatları amacıyla on senelik bazlardan kurtulması durumunda sert bir yükseliş bekleniyor.
ALTINA ALICI YOK!
İngiltere'deki birtakım altın rafinerilerinin, pazar kuralları izin vermesine karşın Rus külçelerini tekrardan eritmeyi reddettiği belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'ya hücumu ardından Rus ürünlerine yapılan ambargolara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de birtakım altın rafinerilerinin Rus külçelerini tekrardan eritmeyi reddettiği iddia edildi.