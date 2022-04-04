⚡Altın fiyatları resmen kafayı yedi! Baş döndürecek gram altından ters köşe! Uzmanlar uyardı: O tarih verildi! Çeyrek, yarım gram altın kaç TL?

Başarılı stratejist altının tarihin en mühim 3 kırılmasından birinin eşiğinde bulunduğunu söyleyerek ons altın fiyatının 2 bin 100 dolar civarını aşması ve bu seviyeyi kırması durumunda 3 bin dolarlık yukarıya yönlü amacıne ulaşacağını, ardından ise 4 bin dolarlık amacı tetikleyebileceğini iddia etti. Yukarı yönlü patlayıcı bir potansiyeli bulunduğu belirti edilen altın fiyatları amacıyla on senelik bazlardan kurtulması durumunda sert bir yükseliş bekleniyor.