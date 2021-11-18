Altın fiyatları rekorunu patlattı! Tokat gibi vurdu! Daha önce böylesi hiç olmadı! 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve çeyrek, gram anlık fiyatlar

Altın fiyatları yükselmedi resmen uçtu! Tek bir gecede her şey tepetaklak oldu, milyonlar şok oldu! İşte merak edilen altın fiyatları.... İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içersinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 18 Kasım 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...