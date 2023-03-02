Altın fiyatları piyasayı ters düz etti! Olduğu yerden tutabilene aşk olsun! Kimse bunu beklemiyordu! 2 Mart 2023 Perşembe altın fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Ons altın fiyatları, gün içinde sürekli olarak takip ediliyor. Şu an için ons altın, 1.837 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altında yükseliş trendi devam ediyor, ancak belirli bir seviyenin üzerine çıkmakta zorlanılıyor. Arada yukarı yönlü ataklar gerçekleşse de kalıcılık sağlanamıyor. ABD'de açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları verileri, altın fiyatlarını da etkileyeceği bekleniyor.