Altın fiyatları piyasayı ters düz etti! Olduğu yerden tutabilene aşk olsun! Kimse bunu beklemiyordu! 2 Mart 2023 Perşembe altın fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın piyasasındaki son durum hakkında güncel bilgiler merak konusu oldu. 2 Mart 2022 Perşembe günü, ons, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL olarak işlem gördü? Altın yatırımcıları için gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek zor olsa da, piyasayı yakından takip etmek her zaman faydalıdır.
Mart ayı, altın piyasası için umut vaat eden bir başlangıç yaptı. Şubat ayında yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan altın piyasası, Mart ayında fiyat yükselişi ile toparlandı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesinden memnuniyet duyarken, bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Dünya genelinde para politikalarının belirlenmesinde etkili olan FED, altın piyasasını derinden etkileyen politikalar uyguluyor. FED'in şahin politikaları, altın fiyatlarında baskı yaratıyor.
FED'in güvercin politikaya geçmesiyle birlikte ise altın fiyatları artış gösteriyor. Son dönemde, FED'in faiz artırımı dozunu artıracağı beklentisi güçleniyor ve bu durum altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Mart ayı ile birlikte dolar endeksindeki hafif gerileme, altın fiyatlarının yükselmesi için fırsat yarattı.
Ons altın fiyatları, gün içinde sürekli olarak takip ediliyor. Şu an için ons altın, 1.837 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altında yükseliş trendi devam ediyor, ancak belirli bir seviyenin üzerine çıkmakta zorlanılıyor. Arada yukarı yönlü ataklar gerçekleşse de kalıcılık sağlanamıyor. ABD'de açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları verileri, altın fiyatlarını da etkileyeceği bekleniyor.
Gram ve çeyrek altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekranlarda görülen gram altın fiyatı 1.116 TL iken kuyumcuların gram altın fiyatı 1.138 TL olarak açıklandı. Çeyrek altın ise 1.862 TL seviyesinden işlem görüyor.