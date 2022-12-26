Altın fiyatları piyasayı ters düz edecek gelişme! Gram altın yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş'ten net tahmin geldi!
2023 senesine doğru gidilirken altın fiyatları en merak edilen husus olmayı sürdürüyor. Parasını nakitte değil de bir yatırım aracında tutmak isteyen vatandaşlar, güvenli liman olan altın bağlamında yorumları incelemeye başladı. Bu hususta mühim ön görülerde bulunan ünlü ekonomist ve analist İslam Memiş, daha evvel yapıtığı açıklamada sene sonunda gram altının 1450 liralara kadar çıkabileceğini söylemişti.
Son dakika haberi: İslam Memiş'ten altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte İslam Memiş'in açıklaması ve gram altın yorumları, ön görüleri. Fed'in sıkı para politikası nedeniyle altında oluşan büyük baskı , fiyatları yukarı çıkarmazken İslam Memiş'ten son dakika açıklaması geldi. Ekran fiyatları ile fiziki fiyatlar arasında 20 lira fark olduğunu söyleyen Memiş, "Ben de diyorum ki sadece altın alacaklar değil altın alacaklar da dahil o ekrandaki fiyatlardan bozdurursanız zarar ederseniz" dedi.
Elinde altını olanlara seslenen İslam Memiş, "Zarar etmeyin" dedi ve "Bunu tekrarlama sebebim şu: Gençler araba almak istiyor. Tekrar bir ev alma, arazi almak düşüncesi oluyor. Bu birikimlerini de bozdurmak zorunda kalıyor. Haliyle ekran fiyatlarına bakıp bozdurmak hoş gelmiyor. Fırsatçılık yapan insanlar da var" ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarında dolar kaynaklı önemli bir yükseliş olduğunu, bunda ons altının hiç etkisinin olmadığını söyleyen Memiş, ons altının da işe dahil olması ile birlikte fiyatlarda yükselişin hızlanacağını söyledi. Gram altında 1450 lira hedefinin gelmemesi durumuna da değinen İslam Memiş, "Bin 830 dolar üzerindeki atakların gram altın fiyatına da destek vereceğini görebiliriz. Bin 830 doların üstüne çıkarsa ons altın, gram altın da bin 100 aralığına gelir." değerlendirmesinde bulundu. Memiş açıklamasında ons altın üzerinde ciddi bir baskı olduğunu, bu nedenle gram altının 1450 liraya çıkamadığını söyledi.