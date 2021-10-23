Altın fiyatları patlama yaptı! Bir gecede olanlar oldu! Altın alıcısı ve satıcısı kafayı yiyecek! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı ne oldu?

Altın fiyatlarında toparlanma eğilimi haftanın son prosedür gününde de sürüyor. Genellikle ABD'de enflasyonist eğilimin tırmanışa geçmesi, altının ons fiyatını yukarıya yönde etkiliyor. Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği konuşma altın fiyatlarında tarafı belirleyecek. Bu hafta ise 1760 ile 1793 bandında hareketini devam ettiren ons altın, genel olarak primli bir seyir izliyor. Haftanın son prosedür gününe 1785 dolardan başlayan ons altın, evvelki kapanış civarına göre yüzde 0.60 oranında yükselişle 1792 dolardan prosedür görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1783 dolar, en yüksek ise 1792 dolar seviyeleri görüldü.