Altın fiyatları patladı! Elleri kolları yakıyor! Milyonlar günlerdir bunu bekliyordu! Altın gramı ne kadar? 22-14 ve 18 ayar altın bilezik fiyatı!

Altın fiyatlarının Kasım ayında düşüşe geçeceği tarafında çoğu iddia bulunmuştu ancak altın fiyatları milyonları şok içinde bıraktı. Gündeme bomba gibi giriş yapan altın fiyatlarında çeyrek altının tam tamına 1000 lirayı aşacağı konuşuluyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının sonrasında 562 lira civarında prosedür görüyor. Çeyrek altın 922 lira, Cumhuriyet altını 3.760 liradan satılıyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor.