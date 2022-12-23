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Altın fiyatları ortalığı kasıp kavuracak! Gram altın bu tarihte büyük prim yapacak! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Son günlerde yeniden dalgalanmaya başlayan altın fiyatları için çoğu uzman bağlamında açıklamalar gelmeye devam ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının prim yapacağını açıkladı. Peki altın fiyatları yeni yılda ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
23.12.2022 11:53 - Son Güncelleme: 23.12.2022 11:56
Altın fiyatları ortalığı kasıp kavuracak! Gram altın bu tarihte büyük prim yapacak! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Son günlerde inişli ve çıkışlı rakamlar altın yatırımcılarını kara kara düşündürdü. Bu bağlamda altın uzmanları tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Yatırımcıların ilgi odağı olan İslam Memiş tavsiyelerde bulundu. 2022 senesinin altın açısında olumlu geçtiğimi bildiren uzman isim 2023 senesinin altın senesi olacağının da altını çizdi. Dünya çapında artan enflasyon oranları bağlamında sıkı para politikaları ve resesyonun altın piyasalarını doğrudan etkiler.

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Altın fiyatları ortalığı kasıp kavuracak! Gram altın bu tarihte büyük prim yapacak! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

2023 yılında altın ne kadar olacak?

Son zamanlarda inişli ve çıkışlı veriler kaydeden altın fiyatları yatırımcıları endişelendirdi. Bu durum üzerine uzmanlar tarafından açıklamalar gelmeye başladı. Yatırımcıların ilgi odağı olan İslam Memiş tavsiyelerde bulundu. 2022 yılının altın açısından olumlu geçtiğimi belirten uzman isim 2023 yılının altın yılı olacağının da altını çizdi.

Altın fiyatları ortalığı kasıp kavuracak! Gram altın bu tarihte büyük prim yapacak! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Küresel anlamda yaşanan olaylar ile birlikte dalgalanan altın fiyatları 2023 yılında bir zemine oturacağı tahmin ediliyor. Dünya genelinde yer alan enflasyon, sıkı para politikaları ve resesyonun altın piyasasını destekleyeceğinin kaçınılmaz olduğu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından belirtildi.

Altın fiyatları ortalığı kasıp kavuracak! Gram altın bu tarihte büyük prim yapacak! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

İslam Memiş'ten önemli açıklamalar

Altında yaşanan artış hakkında konuşan uzman isim kritik noktalara değindi. İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Aslında bu artış gerçek bir artış değil. Yalnızca dolar kurundaki değişim altını buralara getirdi çünkü dünya genelinde ons altını baskılamayı başardılar." sözlerine yer verdi.

Altın fiyatları ortalığı kasıp kavuracak! Gram altın bu tarihte büyük prim yapacak! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Daha sonrasında açıklamalarına devam eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Son birkaç ayda 1800 seviyelerini test etse de normal şartlarda altının buralara çok daha erken gelmesi gerekiyordu. Ancak şu an yapılan faiz artırımları ve sıkı para politikaları kaçınılmaz olarak 2023'te altını yukarı çıkaracak. 2023'ün ilk 5 ayında gram altını 1450 lira seviyelerinde görmek mümkün." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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