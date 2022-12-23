Altın fiyatları ortalığı kasıp kavuracak! Gram altın bu tarihte büyük prim yapacak! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı
Son günlerde yeniden dalgalanmaya başlayan altın fiyatları için çoğu uzman bağlamında açıklamalar gelmeye devam ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının prim yapacağını açıkladı. Peki altın fiyatları yeni yılda ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Son günlerde inişli ve çıkışlı rakamlar altın yatırımcılarını kara kara düşündürdü. Bu bağlamda altın uzmanları tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Yatırımcıların ilgi odağı olan İslam Memiş tavsiyelerde bulundu. 2022 senesinin altın açısında olumlu geçtiğimi bildiren uzman isim 2023 senesinin altın senesi olacağının da altını çizdi. Dünya çapında artan enflasyon oranları bağlamında sıkı para politikaları ve resesyonun altın piyasalarını doğrudan etkiler.
2023 yılında altın ne kadar olacak?
Son zamanlarda inişli ve çıkışlı veriler kaydeden altın fiyatları yatırımcıları endişelendirdi. Bu durum üzerine uzmanlar tarafından açıklamalar gelmeye başladı. Yatırımcıların ilgi odağı olan İslam Memiş tavsiyelerde bulundu. 2022 yılının altın açısından olumlu geçtiğimi belirten uzman isim 2023 yılının altın yılı olacağının da altını çizdi.
Küresel anlamda yaşanan olaylar ile birlikte dalgalanan altın fiyatları 2023 yılında bir zemine oturacağı tahmin ediliyor. Dünya genelinde yer alan enflasyon, sıkı para politikaları ve resesyonun altın piyasasını destekleyeceğinin kaçınılmaz olduğu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından belirtildi.
İslam Memiş'ten önemli açıklamalar
Altında yaşanan artış hakkında konuşan uzman isim kritik noktalara değindi. İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Aslında bu artış gerçek bir artış değil. Yalnızca dolar kurundaki değişim altını buralara getirdi çünkü dünya genelinde ons altını baskılamayı başardılar." sözlerine yer verdi.
Daha sonrasında açıklamalarına devam eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Son birkaç ayda 1800 seviyelerini test etse de normal şartlarda altının buralara çok daha erken gelmesi gerekiyordu. Ancak şu an yapılan faiz artırımları ve sıkı para politikaları kaçınılmaz olarak 2023'te altını yukarı çıkaracak. 2023'ün ilk 5 ayında gram altını 1450 lira seviyelerinde görmek mümkün." sözleriyle konuşmasını noktaladı.