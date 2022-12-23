Altın fiyatları ortalığı kasıp kavuracak! Gram altın bu tarihte büyük prim yapacak! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

Daha sonrasında açıklamalarına devam eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Son birkaç ayda 1800 seviyelerini test etse de normal şartlarda altının buralara çok daha erken gelmesi gerekiyordu. Ancak şu an yapılan faiz artırımları ve sıkı para politikaları kaçınılmaz olarak 2023'te altını yukarı çıkaracak. 2023'ün ilk 5 ayında gram altını 1450 lira seviyelerinde görmek mümkün." sözleriyle konuşmasını noktaladı.