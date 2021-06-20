Altın fiyatları oranları ters köşe yaptı, tamamen değişti! Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Altın alıp-satacaklara uyarı geldi
Ekonomi haberleri: Altın alıp-satacaklara uyarı geldi! Peş peşe açıklandı fiyatlar ters köşe yaptı. Ons altın 1 Haziran-18 Haziran tarihleri arasında yüzde 6.7 değer kaybetti. Gram altındaki düşüş ise yüzde 4.37 oldu. İşte dolar ve altındaki fiyat değişikliğinin nedeni... Enflasyondaki artış paranın alım gücünü erittiğinden güvenli liman olarak altına yönelim güçlenirken altının değerini artırır. Faiz oranının düşük kalması altına yönelimi güçlendirirken beraberinde fiyat artışını getiriyor. Ülkelerin altın rezervi tutması altın fiyatlarına olumlu yansıyor. Beklenmedik doğal afetler, ekonomik hareketlilikler altına yönelimi güçlendirir.
Ekonomi haberleri: Son durumu merak edenler Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Haziran 2021 güncel altın kuru fiyatları... Altın sert düştü. Yatırımcıyı tedirgin eden düşüşün nedeni belli oldu. Altında düşüş devam edecek mi yoksa altın yükseliş trendine geri mi dönecek?
Enflasyondaki artış paranın alım gücünü erittiğinden güvenli liman olarak altına yönelim güçlenirken altının değerini artırır.
Faiz oranının düşük kalması altına yönelimi güçlendirirken beraberinde fiyat artışını getiriyor. Ülkelerin altın rezervi tutması altın fiyatlarına olumlu yansıyor. Beklenmedik doğal afetler, ekonomik hareketlilikler altına yönelimi güçlendirir.