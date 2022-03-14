💥Altın fiyatları nefesleri kesti, elleri titretti! Altında son dakika gelişmesi! Kritik gün ve tarih verildi! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?
💥Altında son dakika gelişmesi! Kritik gün ve tarih verildi! Ons Altın haftaya olabildiğince dinamik başladı. Pazartesi günü bin 961 dolar ile 2 bin 2 dolar arasında geniş bir bantta dalgalanan ons altın gün sonucunda kapanışı bin 996 dolardan yaptı. Güvenli liman olarak görülen Altın Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ile yükselişe geçmiş, sonrasında dün ABD Başkanı Biden doğrultusundan belirtiler Rus petrolüne ambargo kararı ile resmen alev almıştı. Yaşanan ilerlemeler sonrasında iç piyasada hem dolar kuru hem de altın fiyatlarından destek alan gram altının fiyatı 960 TL barajını aşmıştı.
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş altın yorumu bugün son dakika tahmini ile çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Altın düşer mi? - son dakika yorumları, Altın-alacaklar dikkat!
Pandemi döneminde de gelen veri akışı ile birlikte rekor seviyeleri artan altın fiyatları, 2021 yılının Aralık ayında dolar kurunun 18 TL civarını görmesi ile 1000 TL bandını aşarak bütün zamanların tarihi rekorunu kırmıştı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendiren İslam Memiş katıldığı özel bir televizyonun canlı yayınında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
👉 ALTIN FİYATLARI NE OLACAK, YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ, ALTIN DÜŞECEK Mİ, NE ZAMAN DÜŞER?
Gram altın fiyatının 960 TL sınırını aşmasının sonrasında tekrardan 1.000 TL barajının aşılıp aşılamayacağı gündeme taşınırken yapmış bulunduğu nokta atış tahminleri ile altın kahini olarak anılan Altın Piyasaları Uzmanı, Analist ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş yeni değerlendirmelerde bulundu.
Yükselişlerin kendine 2021 yılında korona virüs salgını döneminde yaşanan yükselişi hatırlattığını bildiren İslam Memiş "O vakit ons altın 2.070 dolar oranına gelmişti, herkes 3.000 dolar oranına geleceğini düşünürken 1.678 dolar oranına düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler amacıyla yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor" diyerek yatırımcılara alım ve satış amacıyla sakin olmaları önerisinde bulundu.
Süreçte altın fiyatlarında tarafı merkez bankaları doğrultusundan açıklanacak faiz kararlarının belirleyeceğini bildiren İslam Memiş, yatırımcılara puslu havanın dağılmasını beklemelerini, verilebilecek olan kararların sonrasında gram altının 900 TL altına sarkma olasılığı bulunduğu ikazında bulundu.