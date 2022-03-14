💥Altın fiyatları nefesleri kesti, elleri titretti! Altında son dakika gelişmesi! Kritik gün ve tarih verildi! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?

Pandemi döneminde de gelen veri akışı ile birlikte rekor seviyeleri artan altın fiyatları, 2021 yılının Aralık ayında dolar kurunun 18 TL civarını görmesi ile 1000 TL bandını aşarak bütün zamanların tarihi rekorunu kırmıştı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendiren İslam Memiş katıldığı özel bir televizyonun canlı yayınında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.