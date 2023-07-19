Altın fiyatları makas atıp sıçrayışa geçti! Baş döndürecek tahminler peş peşe geliyor! 2.000 TL’ye ramak kala...

Altın fiyatları son günlerde rekor seviyelerle yatırımcıların dikkatini çekiyor ve yatırım portföylerinde tercih edilen bir enstrüman haline geliyor. Ons altın ABD enflasyon verisi sonrasında 1960 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çeken ve son dönemin en popüler yatırım enstrümanlarından biri haline gelen altını daha da cazip hale getiriyor.