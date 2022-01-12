Altın fiyatları kıyameti koparttı! “olmaz” deniliyordu ters köşe yaptı! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı, altın fiyatları çeyrek altın kaç para?

Altın yatırımcıları, Powell'ın açıklamaları ardından bugün saat 16:30'da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Ülkede enflasyon Kasım'da senelik yüzde 6,8 olarak gerçekleşirken, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Aralık ayında enflasyonun yüzde 7,1'e ulaşacağı tarafında oldu. Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin en süratli şekilde geliştiğini ve işgücü piyasasının "inanılmaz bir şekilde" iyileştiğini söyledi. Faiz artırımı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fed, enflasyonu soğutmak amacıyla daha çok agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır" diyen Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile temaslı bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı.