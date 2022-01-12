Altın fiyatları kıyameti koparttı! “olmaz” deniliyordu ters köşe yaptı! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı, altın fiyatları çeyrek altın kaç para?
Altın fiyatları son dakika ne oldu? Peş peşe açıklamalar yapıldı. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 804 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1809 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin konuşması ardından yükselerek son bir haftanın zirvesine tırmandıktan sonra geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve Dolar/TL 'deki yüksek seyirle 800 TL'nin üstünde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Peki 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı, altın fiyatları çeyrek altın kaç para?
Altın yatırımcıları, Powell'ın açıklamaları ardından bugün saat 16:30'da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Ülkede enflasyon Kasım'da senelik yüzde 6,8 olarak gerçekleşirken, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Aralık ayında enflasyonun yüzde 7,1'e ulaşacağı tarafında oldu. Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin en süratli şekilde geliştiğini ve işgücü piyasasının "inanılmaz bir şekilde" iyileştiğini söyledi. Faiz artırımı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Fed, enflasyonu soğutmak amacıyla daha çok agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır" diyen Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile temaslı bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı.
Fed'in para siyasetini sıkılaştıracağına yönelik şahin mesajları ardından altının kayıp yaşamaması, maddi sıkılaşmanın ve faiz artırımlarının oldukça fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyor. "Küresel tahvil faizleri salgın döneminin en yüksek civarında bulunmasına karşın altın çok da kötü performans göstermiyor" diyen Oanda Kıdemli Pazar Analisti Edward Moya, Fed'in bilançosunu küçültmesinin getirisi eğrisini düzleştireceğini ve bunun da altını destekleyeceğini söyledi.
ONS ALTINDA SATIŞ BASKISI SÜREBİLİR
Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Aralık ayının ikinci %50 sinde toparlanma çabasının etkili bulunduğu ve son aylarda bulunduğu gibi 1800 dolar üstünde tutunma çabasının gözlemlendiği ons altında yeni senenin ilk haftasında ise dalgalı bir manzara etkili oluyor. Haftanın ilk alanında toparlanma çabasını devam ettiren ons altında çarşamba günü ABD'de belirtiler FPOMC tutanakları ardından satış baskısının artış kaydettiği görülüyor.
FOMC tutanaklarında Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceği değerlendirilirken, devam eden arz sıkıntıları ve hedeflerin üstünde seyreden enflasyona bağlı olarak faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi. Tutanakta yer alan sıkı para politikası mesajları ardından erken sıkılaşma kaygıları artış kaydederken, ons altın üstünde satış baskısının artış kaydettiği görüldü.
ABD cephesinde enflasyon ve istihdam bilgileri başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve Fed'in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üstünde belirleyici olmaya devam edecektir. Enflasyondaki yükseliş ve istihdam pazarındaki iyileşmeye bağlı olarak Fed'in faiz artırımlarını gündeme alması gelişen süreçte ons altın üstünde aşağı yönlü risk öğeleri olarak izlenecektir.