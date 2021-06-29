Altın fiyatları ilgili şoke eden açıklama 519 TL! Altın fiyatları coştukça coşuyor! sinir krizi geçirende var, baygınlık yaşayanda…

Yatırım araçlarından biri olan altın, fiyatlarıyla milyonlarca vatandaşa hem sinir krizi yaşattı hem de baygınlık… Binlerce vatandaşın yakından ilgilendiği konulardan biri olan altın fiyatlarında yaşanan durgunluk uzun bir süredir aynı çizgide kendisini koruyordu. Tam yarım asır sonra ise bir il gerçekleşti. Yatırımcıların ve vatandaşların son dönemlerde tercih ettiği ancak dalgalı bir seyir izlemeye devam eden altın fiyatları ile de araştırılmaya devam ediliyor. Yasakların kaldırılması ile birlikte düğün sezonlarının yavaş yavaş başlaması güncel altın fiyatları araştırmasını daha da hızlandırdı. Ancak geçen haftayı 502 TL seviyelerinde kapatan altın fiyatları için uzmanlardan kritik tahmin açıklaması geldi.