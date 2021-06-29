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Altın fiyatları ilgili şoke eden açıklama 519 TL! Altın fiyatları coştukça coşuyor! Sinir krizi geçiren de var, baygınlık yaşayan da…

Ve peş peşe açıklama yapıldı! Düğün sezonunun açılması ve yasakların kalmasıyla beraber altın maliyetlerinde ehemmiyetli bir farklılık yaşandı. Özellikle yatırımcısının uslarında sual işareti vazgeçen altın giderek değer kaybediyor. Piyasalardan alınan son bilgiye göre gram altın 501 TL'den, çeyrek altın 820 TL'den ve Cumhuriyet altını da 3.375 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Durum böyle olunca uzmanlar altın fiyatları ile ilgili önemli bir tahmin açıklamasında bulundu. Analistler tarafından yapılan açıklamaya göre sektördeki bu belirsizlik devam etmesi durumunda altın fiyatları yön bulmakta zorlanacak ve yükselmeye devam edecek.

29.06.2021 08:51 - Son Güncelleme: 29.06.2021 10:38
Altın fiyatları ilgili şoke eden açıklama 519 TL! Altın fiyatları coştukça coşuyor! Sinir krizi geçiren de var, baygınlık yaşayan da…

Yatırım araçlarından biri olan altın, fiyatlarıyla milyonlarca vatandaşa hem sinir krizi yaşattı hem de baygınlık… Binlerce vatandaşın yakından ilgilendiği konulardan biri olan altın fiyatlarında yaşanan durgunluk uzun bir süredir aynı çizgide kendisini koruyordu. Tam yarım asır sonra ise bir il gerçekleşti. Yatırımcıların ve vatandaşların son dönemlerde tercih ettiği ancak dalgalı bir seyir izlemeye devam eden altın fiyatları ile de araştırılmaya devam ediliyor. Yasakların kaldırılması ile birlikte düğün sezonlarının yavaş yavaş başlaması güncel altın fiyatları araştırmasını daha da hızlandırdı. Ancak geçen haftayı 502 TL seviyelerinde kapatan altın fiyatları için uzmanlardan kritik tahmin açıklaması geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatları ilgili şoke eden açıklama 519 TL! Altın fiyatları coştukça coşuyor! Sinir krizi geçiren de var, baygınlık yaşayan da…

FED'in para politikasının yönüyle ilgili net bir beklenti gelene kadar spot altın fiyatlarının 1760 – 1800 dolar aralığında fiyatların sabit kalması bekleniyor.

Altın fiyatları ilgili şoke eden açıklama 519 TL! Altın fiyatları coştukça coşuyor! Sinir krizi geçiren de var, baygınlık yaşayan da…

ALTIN 519 TL'DE DİRENÇ GÖSTEREBİLİR

Konu ile ilgili IKON Menkul tarafından yapılan açıklamaya göre gram altın seviyesi 492 TL'den 502,74 TL seviyesine kadar yükseldi. Yükselmesi ile birlikte altın fiyatları 508 TL'Den yükselerek, 519,24 TL direnç seviyesinde kalabilir.

Altın fiyatları ilgili şoke eden açıklama 519 TL! Altın fiyatları coştukça coşuyor! Sinir krizi geçiren de var, baygınlık yaşayan da…

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 498,96 TL

SATIŞ: 500 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 811 TL

SATIŞ: 823 TL

Altın fiyatları ilgili şoke eden açıklama 519 TL! Altın fiyatları coştukça coşuyor! Sinir krizi geçiren de var, baygınlık yaşayan da…

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.622 TL

SATIŞ: 1.647 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.238 TL

SATIŞ: 3.282 TL