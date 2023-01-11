Altın fiyatları için yeni tarih verildi! Tam 6 ay sonra gram altın bu seviyeyi görecek! Üstüne basa basa uyarı! İşte güncel gram altın fiyatları

Birçok ülkenin gelecek yılın ilk çeyreğinde resesyonla karşı karşıya kalacağını belirten Kiener Merkez Bankalarının faiz artış hızını yavaşlatacağını ve bunun da altını daha cazip hale getireceğini söyledi. Kiener, her Merkez Bankası'nın elinde tuttuğu tek varlığın altın olduğunu belirtti. 2000'li yılların başından beri altının yıllık ortalama getirisinin yüzde 8 - 10 arasında olduğunu belirten Kiener "Bu artış, tahvil piyasasında veya hisse senedi piyasasında görülmedi" diye konuştu.