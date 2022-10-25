Altın fiyatları için yeni rekor açıklaması! Altın fiyatları asıl bombayı patlattı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi! Reşat altın, altın 22 ayar bilezik gram fiyatı

Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş yaptığı son yorumlar ile gene gündemi belirledi. İşte detaylar... Ons altının fiyatı sık sık olarak dalgalı seyrediyor. Bir bakıyorsunuz 1700 doların üstüne çıkmış bir bakıyorsunuz 1500 dolar oranına çekiliyor. Fakat bugün altın gerçek değerinin çok daha altında bir civarda manipülasyonla zorla tutuluyor. FED faiz indirimini bıraktığı vakit 2023 yılında ons altında fiyatlama agresif bir şekilde yükselecek.