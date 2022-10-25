Altın fiyatları için yeni rekor açıklaması! Altın fiyatları asıl bombayı patlattı! Kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi! Reşat altın, altın 22 ayar bilezik gram fiyatı
Amerika Merkez Bankası FED bütün resesyon riskine karşın sert faiz artırımı söylemlerine ve şahin mesajlarına devam eder iken dolar endeksi küresel piyasalarda güçleniyor. Doların kuvvetlenmesi ile kıymetli metaller zayıflarken dolar kuru ve altın fiyatları bağlamında yeni tahminler geldi. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş yaptığı son yorumlar ile gene gündemi belirledi. İşte detaylar...
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş yaptığı son yorumlar ile gene gündemi belirledi. İşte detaylar... Ons altının fiyatı sık sık olarak dalgalı seyrediyor. Bir bakıyorsunuz 1700 doların üstüne çıkmış bir bakıyorsunuz 1500 dolar oranına çekiliyor. Fakat bugün altın gerçek değerinin çok daha altında bir civarda manipülasyonla zorla tutuluyor. FED faiz indirimini bıraktığı vakit 2023 yılında ons altında fiyatlama agresif bir şekilde yükselecek.
Gram altında serbest pazar ile ekran arasında 20-25 liralık bir fark bulunduğunu bilmeli. Ekim ve Kasım aylarında pozitif beklentim sürüyor. Ons altında toparlanma yaşanırsa gram altın yine bin liranın üstünde 1.038 ve 1.050 lira oranına kadar yükselecektir. Bin liranın altında alım fırsatıdır. Kesinlikle bu fiyatlara kanıp emtia bozdurulmamalıdır" diyerek altında yükseliş beklentisi olduğunu dile getirdi.
Yastık altında 1 gram bile altını olanlar sahip çıkın!
Elinde altın bulanan vatandaşlara uyarılarda tespit edilen Finans Analisti İslam Memiş, "Elinde altını olanlar panikle mutlaka bozdurmamalı. Vatandaşlar varlıklarına sahip çıkmalı. Altın fiyatları gerçek değerinin olabildiğince altında. Kesinlikle elinde altını olan satmamalı." diye konuştu.
"Yıl sonu itibarıyla 1250 lira rakamını önemsiyoruz. 1250 lira yukarıya yönlü kırılırsa, burada yine harp risklerinde bir artış olursa, piyasalarda resesyon riskleri devam ederse 1400 liraları görebiliriz." ifadelerini kullanan Memiş'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Başarılı eksper Memiş'in öngörülerini paylaşması üstüne yatırımcılar bu açıklamaları sosyal medya platformlarında konuşmaya başladı...