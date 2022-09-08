Altın fiyatları için yapılmayan, yapıldı! Ve gram altının göreceği pik seviye açıklandı! O tarihte dengeler alt üst olacak

Dünyanın ünlü finans kuruluşlarından olan TD Securities'in kıdemli analistleri altın fiyatlarına dair yeni bir değerlendirme yaptılar. Deneyimli analistler yayınladıkları değerlendirmede, "Altın fiyatlarını etkileyen çok değişik değişkenler bulunuyor. ABD istihdam bilgileri altın fiyatlarındaki düşüşü durdurdu. Fakat bu yükseliş amacıyla yeterli olamadı. FED'in faiz artırımlarına devam edecek olması altın piyasasını tedirgin ediyor. Şu anda ons altın 1.710 dolar civarında fiyatlanıyor ve Eylül ayı bağlamında ons altın amacıyla 1.675 dolar sürpriz bir rakam olmayacaktır." denildi.