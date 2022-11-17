Altın fiyatları için tarih verildi! Eller kollar sıvandı! Resmen bu kadar olacak! Elinde 1 gram altını bile olanlar çabuk bakın! İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları bu kadar olacak!

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirterek rakam açıklamasında bulundu. ''Fed üyeleri bundan sonra faiz artırımları konusu ile ilgili şahin değil'' diyen Memiş, "Bu beklenti ve açıklamalar, dolar karşısında değer yitirmiş bütün enstrümanlarda yükselişe sebep oluyor.