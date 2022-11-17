Altın fiyatları için tarih verildi! Eller kollar sıvandı! Resmen bu kadar olacak! Elinde 1 gram altını bile olanlar çabuk bakın! İşte canlı altın fiyatları
Son dakika altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Vatandaşlar en güvenilir liman olan altın ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda uzmanların yaptığı görüşler oldukça fazla okunuyor. Altın denilince ilk akla gelen isimlerden olan İslam Memiş yatırımcıları uyararak, yükselişlerin daha yeni başladığını belirtti ve altının geleceği yeni rakamı açıkladı.
Gram altın fiyatı 1,000 TL civarını geçerek 1068 liradan prosedür görüyor. Ons altın ise 1766 dolardan prosedür görüyor. Altın fiyatları yukarıya yönlü yükselmeye devam ederken, Altın ve Pazar uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişlerin devam edeceğini konuştu ve yeni rakamı adeta açıkladı.
Altın fiyatları yukarıya yönlü hamlelerine devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yükselişlerin altında Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz bağlamında frene basmasının etkileri oldu.
Altın fiyatları bu kadar olacak!
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini belirterek rakam açıklamasında bulundu. ''Fed üyeleri bundan sonra faiz artırımları konusu ile ilgili şahin değil'' diyen Memiş, "Bu beklenti ve açıklamalar, dolar karşısında değer yitirmiş bütün enstrümanlarda yükselişe sebep oluyor.