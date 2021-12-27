Altın fiyatları için olmaz denilen oldu! Tarih verildi! Ok yaydan çıktı! 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Haftanın son işlem gününde, Bugün ABD'de ve Avrupa'nın çoğu ülkesinde piyasalar Noel tatili bundan dolayı kapalı olurken; açık olan sınırlı sayıdaki piyasada ise düşük hacimli işlemler devam ediyor. Altının ons fiyatı, düşük hacimli bu günde en yüksek 1812 dolar civarını; en düşük ise 1807 dolar civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 1808 dolardan işlemler yapılıyor.