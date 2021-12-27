Altın fiyatları için olmaz denilen oldu! Tarih verildi! Ok yaydan çıktı! 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...
Altın fiyatları bağlamında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altın artar mı, altın düşer mi? Soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu anlamda uzmanlar çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Yabancı yatırımcılar Noel tatili evvel risk almamak amacıyla altına yöneldi. Borsa ve dövizden çıkan paralar altın doğrultusunda park edilmeye başlanınca ons altında hafif yükseliş oluştu. Her geride bıraktığımız gün daha çok düşen altın; dolar kurunun 11 lira bulunduğu süreçte ise hem düşüş, hem de belli bir miktarda yükseliş yaşadı. Gram altının alış fiyatı 640,25 lira olurken; satış fiyatı ise 640,37 lira oldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 1.035,00 lira olurken; satış fiyatı ise 1.104,00 lira olarak aktarıldı.
Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika açıklaması! Tahminler peş peşe geldi. Gram altın yükselir mi? Bu fiyattan altın alınır mı? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın ne kadar? soruları cevabını buldu. Altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor amacıyla tarih verildi. Döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle eş güdümlü Gram Altın fiyatları 1069 lira seviyesinden 600 lira seviyelerine kadar geriledi. Güne 628 lira seviyesinden başlayan gram altın 677 seviyesi seviyelerinden işlem görüyor. Öte yandan pazar eksperleri önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının ne olacağı ile alakalı son dakika tahminlerde bulundu. İşte altın fiyatlarıyla alakalı bütün gelişmeler...
Enflasyonda yaşanan inişler ve çıkışlar altın fiyatlarında oynaklığa ortam hazırlıyor. Merkez bankalarının faiz artırarak enflasyonun önüne geçebilme çabası altın fiyatlarını baskılamaya da neden veriyor.
Altın fiyatları, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişeleriyle küresel çapta yükseldi. ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers'ın açıklamaları etkili olurken; Summers, ABD ekonomisinde evvel resesyon ve ardından da durgunluk yaşanabileceğini açıkladı ve "Endişem, resesyona neden olmadan enflasyonu indirmenin zor olacağı bir noktaya doğru ilerliyor olmamız" şeklinde ekledi.
Haftanın son işlem gününde, Bugün ABD'de ve Avrupa'nın çoğu ülkesinde piyasalar Noel tatili bundan dolayı kapalı olurken; açık olan sınırlı sayıdaki piyasada ise düşük hacimli işlemler devam ediyor. Altının ons fiyatı, düşük hacimli bu günde en yüksek 1812 dolar civarını; en düşük ise 1807 dolar civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 1808 dolardan işlemler yapılıyor.