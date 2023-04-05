Altın fiyatları için ok yaydan çıktı! Dananın kuyruğu koptu kopacak! Uyarı yapıldı son alım fırsatı için... 0.5, 1 gram altın ve 14-18-40 gram bilezik ne kadar?
Altın, son zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşarak yatırımcıların dikkatini çekti. Gram altın fiyatları, tarihi zirveye ulaşarak Kapalıçarşı'da en çok araştırılan altın türleri arasında yer aldı. Bu yükseliş sonrasında, yatırımcılar altının geleceği hakkında endişe duymaya başladılar. Ancak, piyasa analisti İslam Memiş tarafından yapılan açıklama, yatırımcıların altın konusunda rahatlamasına neden oldu.
Altın fiyatları, küresel bankacılık krizi ve resesyon endişeleri ile Mart ayında yükselerek kazançlarını genişletti. OPEC+'ın sürpriz petrol kesintisi kararıyla beraber ons altın baskı altında hareket etti, ancak ABD'den gelen veriler sonrası 2000 doların üzerine çıktı.
Gram altın fiyatları, ons altındaki hareketlilikle birlikte rekor kırdı ve yüzde 2'den fazla artarak 1.252 TL'yi aştı. Çeyrek altın fiyatları ise 2.082 TL'ye, cumhuriyet altını fiyatları ise 8.487 TL'ye kadar yükseldi.
Yurt içinde altın fiyatları, ons fiyatındaki yükselişle birlikte hızlandı ve dolar/TL kurunun 19,24 ile zirvede olması da alımları destekledi.
Peki, altının geleceği ne olacak?
Yatırımcılar, altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği konusunda endişe duyuyorlar. İslam Memiş, her düşüşün alım fırsatı olduğunu belirtirken, yükselişlerin Haziran ayından sonra hız kazanacağını söyledi. Analist, artık altın fiyatları için yeni normalin 1400-1500 TL aralığı olacağını vurguladı.