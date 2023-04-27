Altın fiyatları için geri sayım! Gram altına 3 farklı fiyat verildi! Her şey sarpa sardı! 14-18-22 ayar gram altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

3 FARKLI FİYAT ARALIĞI OLUŞTU

İslam Memiş, yatırımcıların son dönemde merak ettiği sorulardan biri olan "Gram altında alım için hangi rakam beklenmeli, satış yapılmalı mı?" sorusuna yanıt veriyor. Gram altında üç farklı fiyat aralığının oluştuğunu belirten Memiş, Kapalıçarşı fiyatlarının geçerli olduğunu söylüyor.