Altın fiyatları için geri sayım! Gram altına 3 farklı fiyat verildi! Her şey sarpa sardı! 14-18-22 ayar gram altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları
Uzman İslam Memiş, altın ve para piyasaları hakkında yaptığı öngörülerle bilinen bir isimdir. Son zamanlarda, sosyal medya hesapları, YouTube kanalı ve çeşitli basın organları aracılığıyla küçük yatırımcılar için değerlendirmelerini sürdürmektedir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, gram altında üç farklı fiyat aralığı oluştuğu için yatırımcıların Kapalıçarşı fiyatlarını mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Ayrıca, altının ons fiyatındaki düşüşlerin henüz bitmediği, bu nedenle yatırımcıların kısa vade için 2000 dolar üzerinden altın almamaları tavsiyesinde bulunuluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son günlerde gram altın fiyatlarındaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Uzman isim, yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalara vurgu yapıyor.
3 FARKLI FİYAT ARALIĞI OLUŞTU
İslam Memiş, yatırımcıların son dönemde merak ettiği sorulardan biri olan "Gram altında alım için hangi rakam beklenmeli, satış yapılmalı mı?" sorusuna yanıt veriyor. Gram altında üç farklı fiyat aralığının oluştuğunu belirten Memiş, Kapalıçarşı fiyatlarının geçerli olduğunu söylüyor.
ALIŞ VE SATIŞ ARASINDA 16 LİRA MAKAS ARALIĞI VAR
Son günlerde gram altında ilginç bir gelişmenin yaşandığına dikkat çeken Memiş, altının gram fiyatının alışının 1340 lira, satışının 1356 lira olduğunu belirtiyor.
DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR
İslam Memiş, altının ons fiyatının 1980 dolar seviyesinde olduğunu belirtiyor. Dolar kuru gram altında düşüşlere neden olmayabilir diyen uzman, gram altında düşüşlerin henüz bitmediğine dikkat çekiyor.