Altın fiyatları için 1000 lira hedefi o tarihe dikkat! 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın... Dananın kuyruğu koptu kopacak! Gitgeller kafa karıştırdı!

Ons altın fiyatı yaşanan jeopolitik risklerin yükselmesi ile 8 ayın zirvesini yenilerken; gram altın fiyatı da ons altından aldığı destekle yükseldi. Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle 830 liranın üzerini görerek 2 ayın en yüksek civarını yeniledi. Gram altın gün içinde en düşük 816 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 0,95 oranında yükselişle 825 lira civarında hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1355 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 581 liradan prosedür görüyor.Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 815 lira civarında hareket ederken; yeni güne 818 lira seviyeden başlamıştı. Peki 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı ne kadar oldu?