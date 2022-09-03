Altın fiyatları herkesi şoke etti! Gram ve çeyrek altına bakan bir daha baktı: Altın alıp, satanlar için o tarih açıklandı

ONS altın fiyatı hafta içerisinde 1.700 dolar sınırına kadar geriledi. Bu düşüşlerle eş güdümlü 1.000 TL altına sarkan gram altın ile alakalı ilgi çeken bir ön görü geldi. Gram altın fiyatında son olarak gelen düşüşlerle eş güdümlü 1.000 TL desteği kaybedilmişti ve gram altın piyasalarda dün 985 TL'den alıcı bulmuştu. Uzman isim yatırımcılara seslendi ve gram altının 940 TL oranına gelmesi halinde olabilecekleri açıkladı. İşte detaylar…