Altın fiyatları herkesi şoke etti! Gram ve çeyrek altına bakan bir daha baktı: Altın alıp, satanlar için o tarih açıklandı
Küresel piyasalarda gelen haberlere bağlı olarak fiyat dalgalanmaları görülmeye devam ediyor. Altın pazarı da son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapmış bulunduğu açıklamalar ardından baskıyla karşı karşıya kalmış ve düşüşe geçmişti. Powell yaptığı açıklamalarda faiz artırımlarının kuvvetli bir şekilde devam edeceğinin ve maddi sıkılaştırma adımlarının atılmaya devam edeceğinin net mesajlarını verdi.
03.09.2022 09:37 - Son Güncelleme: 03.09.2022 09:37
ONS altın fiyatı hafta içerisinde 1.700 dolar sınırına kadar geriledi. Bu düşüşlerle eş güdümlü 1.000 TL altına sarkan gram altın ile alakalı ilgi çeken bir ön görü geldi. Gram altın fiyatında son olarak gelen düşüşlerle eş güdümlü 1.000 TL desteği kaybedilmişti ve gram altın piyasalarda dün 985 TL'den alıcı bulmuştu. Uzman isim yatırımcılara seslendi ve gram altının 940 TL oranına gelmesi halinde olabilecekleri açıkladı. İşte detaylar…