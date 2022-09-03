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Altın fiyatları herkesi şoke etti! Gram ve çeyrek altına bakan bir daha baktı: Altın alıp, satanlar için o tarih açıklandı

Küresel piyasalarda gelen haberlere bağlı olarak fiyat dalgalanmaları görülmeye devam ediyor. Altın pazarı da son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapmış bulunduğu açıklamalar ardından baskıyla karşı karşıya kalmış ve düşüşe geçmişti. Powell yaptığı açıklamalarda faiz artırımlarının kuvvetli bir şekilde devam edeceğinin ve maddi sıkılaştırma adımlarının atılmaya devam edeceğinin net mesajlarını verdi.

takvim.com.tr
03.09.2022 09:37 - Son Güncelleme: 03.09.2022 09:37
Altın fiyatları herkesi şoke etti! Gram ve çeyrek altına bakan bir daha baktı: Altın alıp, satanlar için o tarih açıklandı

ONS altın fiyatı hafta içerisinde 1.700 dolar sınırına kadar geriledi. Bu düşüşlerle eş güdümlü 1.000 TL altına sarkan gram altın ile alakalı ilgi çeken bir ön görü geldi. Gram altın fiyatında son olarak gelen düşüşlerle eş güdümlü 1.000 TL desteği kaybedilmişti ve gram altın piyasalarda dün 985 TL'den alıcı bulmuştu. Uzman isim yatırımcılara seslendi ve gram altının 940 TL oranına gelmesi halinde olabilecekleri açıkladı. İşte detaylar…

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Altın fiyatları herkesi şoke etti! Gram ve çeyrek altına bakan bir daha baktı: Altın alıp, satanlar için o tarih açıklandı

Tekrardan 1.000 TL sınırını zorlayan gram altın, Temmuz'dan bu yana en düşük civarını gören ons altındaki düşüşle eş güdümlü düşüş yaşamıştı.

Altın fiyatları herkesi şoke etti! Gram ve çeyrek altına bakan bir daha baktı: Altın alıp, satanlar için o tarih açıklandı

İlk kez 1.000 TL'nin altını gören gram altın, ABD dolarının tekrardan değer kazanmaya başlamasıyla eş güdümlü toparlandı. Uzmanlar, gram altın fiyatında görülebilecek civarlara dair öngörülerini paylaştı.

Altın fiyatları herkesi şoke etti! Gram ve çeyrek altına bakan bir daha baktı: Altın alıp, satanlar için o tarih açıklandı

Spot altın fiyatının 1.706,26 dolar oranına gerilediği süreçte IKON Menkul altın analizini paylaştı. Söz hususu analizde %2 değer haybeden gram altında 979 TL bandının gördüğünüz ve hafif reaksiyon alımlarının meydana çıktığı belirtildi.

Altın fiyatları herkesi şoke etti! Gram ve çeyrek altına bakan bir daha baktı: Altın alıp, satanlar için o tarih açıklandı

Amerikan Merkez Bankası doğrultusundan oluşturulan açıklama ardından altının fiyatlarında dikkat çekici bir gerileme devresi de yaşanmaya başladı. Bu açıklama ardından piyasalar da altının gram fiyatının düşüşe geçeceği kanısı hakim olmaya başladı!

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